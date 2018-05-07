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Şimşek: Enflasyon çift haneye geçici olarak çıktı
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TBB'nin genel kongresinde açıklamalarda bulunuyor
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TBB'nin İstanbul'daki genel kongresinde açıklamalarda bulunuyor.
Şimşek, GSYİH büyümesinin önümüzdeki dönemde yavaşlamasının beklendiğini belirtti ve enflasyonun çift haneye geçici olarak çıktığını söyledi.
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