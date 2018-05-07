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Diyarbakır'da kaza: 2'si ağır 13 kişi yaralandı
Diyarbakır-Hani kara yolunun 50'nci kilometresinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, ilk bilgilere göre 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi
Diyarbakır'da feci kaza
Diyarbakır-Hani kara yolunun 50'nci kilometresinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, ilk bilgilere göre 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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