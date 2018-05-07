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Meral Akşener'den 'saldırı' açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bağcılar'da İYİ Parti standında yaşanan, 8 kişinin yaralandığı ve 8 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili konuştu
Akşener şunları söyledi:
Başbakanı, Sayın Erdoğan'ı ve İçişleri Bakanı'nı göreve davet ediyorum. Bu tür bir yol yol değildir. Seçim güvenliğini sağlamak iktidar partisinin görevidir. Burnu kanayan, saldırıya uğrayan tek bir kişinin dahi vebali, sorumluluğu bu bahsettiğim kişilerindir
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