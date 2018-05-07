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50'sinde üniversiteyi birincilikle bitirdi

Cumhuriyet Üniversitesinden 20 yıl önce mezun olan 50 yaşındaki Ayşe Er, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 4 yıl önce yeniden döndüğü üniversitede, arkeoloji bölümünü birincilikle tamamladı
07 Mayıs 2018 12:57
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50'sinde üniversiteyi birincilikle bitirdi

Sivas Belediyesinde çalışan 50 yaşındaki Ayşe Er, üniversite mezunu olmasına rağmen hayalini gerçekleştirmek için başladığı arkeoloji bölümünü, birincilikle bitirdi.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünden 20 yıl önce mezun olan 50 yaşındaki Er, 4 yıl önce, çocukluk hayali arkeoloji bölümünü okumak için yeniden üniversite sınavına hazırlandı. Sınavı kazanan Er, CÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'ne yerleşti.

Yeniden üniversite sıralarına dönen Er, çocukluk hayalini gerçekleştirerek bölümü ve sınıfı birincilikle bitirdi. Er, bugün CÜ Merkez Amfi'de düzenlenen törende diplomasını ve birincilik belgesini Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Özgan'ın elinden aldı.

Törende konuşan Er, hayatının güzel bir dönemini bitirip, yeni bir döneme başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Arkeolojideki eğitimini sürdürmeyi hedeflediğini belirten Er, "Bir nebze başarılı olduysam, bunun sebebini arkeolojiye sevgime ve istikrarlı çalışmama borçluyum. Bir gün uyandığımda aklımdan geçen arkeoloji, hayalden çıkıp gerçeğe dönüşecek diye bekledim. Şu anda bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bu, her şeye değer." dedi.

Arkeoloji bölümüne başladığı yıl, babası Hüseyin Er'in hayatını kaybettiğini annesi Naciye Er'in felçli duruma düştüğünü anlatan Er, "Babamın yüreğimde bıraktığı boşluğu dolduramadım. Şu an burada beni göremeyişinin burukluğunu yaşıyorum. Arkeolojiyi yüreğime kazan babama sesleniyorum; Benim babam olduğun için sana sonsuz teşekkür ederim." diye konuştu.

Er, başarısında katkısı bulunan akademisyenlere ve arkadaşlarına da teşekkür etti.

Üniversite hayatını devam ettirmeyi arzuladığını dile getiren Er, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiği Sosyal Hizmetler Bölümü'nü de başarıyla bitirmeyi arzuladığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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