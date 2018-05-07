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AK Parti'de mülakatlar başladı

AK Parti'de aday belirleme süreci kapsamında aday adaylarıyla mülakat yapılıyor
07 Mayıs 2018 12:12
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AK Parti'de mülakatlar başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Komisyonlar ortalama 500'er aday adayını mülakata bugünden itibaren almaya başlıyor. İstanbul'un mülakatları 1., 2., 3. bölge olarak İstanbul'da yapılacak. Bunun dışındaki mülakatlar Ankara'da genel merkezimizde yapılacak." dedi.

Sorgun, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Seçim kararının alınmasının ardından parti içi sürecin 24 Nisan itibarıyla başladığını anımsatan Sorgun, siyasi parti gruplarının cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin başvuruların yapıldığını söyledi.

Sorgun, 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı gösterme sürecinin 9 Mayıs'a kadar süreceğini ifade ederek, bugüne kadar iki adayın kesin olmayan rakamlara göre 100 bin imzayı geçtiğini belirtti.

Partilerindeki temayül yoklamalarına ilişkin de bilgi veren Sorgun, "Temayülleri yaptık, büyük bir coşkuyla, olgunlukla ve büyük bir katılımla gerçekleşti. 117 bin 610 teşkilat mensubumuzun, oy kullanıcı olarak hazirun listesinde ismi geçen mensuplarımızın katılımıyla, teşkilatımızın her kademesinde, 78 ilimizde, dün de Ankara ve Kayseri'de temayüller yapıldı. Bugün de son olarak İstanbul'da temayül yapılıyor, böylece temayül sürecini tamamlamış oluyoruz." diye konuştu.

Temayüle çok büyük bir katılım olduğunu, birçok ilde katılımın yüzde 90'ları bulduğunu belirten Sorgun, "Bir yönüyle baktığımızda dışa dönük olarak olanca şeffaflığıyla süreçleri kamuoyuyla paylaşıyoruz ama adayların özeline ilişkin gizliliğine riayet etmeye çalışıyoruz. Aynı seçimlerde olduğu gibi sayım, döküm cetvelleri, tutanaklar ve oy torbaları hassasiyetle korunuyor ve bu süreçte de gizliliğe azamı özen gösterilecek." dedi.

Komisyon toplantılarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Sorgun, şu bilgileri verdi:

"Bugün itibarıyla da 14 alt komisyon ki 14 genel başkan yardımcımızın başkanlığında, iki Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemizin, bir Kadın Kolları Genel Merkez Merkez Yürütme Kurulu ve bir de Gençlik Kolları Genel Merkez Yürütme Kurulu üyemizin iştirakıyla 5'er kişilik komisyonlar ortalama 500'er, 5 eksik 5 fazla, aday adayını mülakata bugünden itibaren almaya başlıyorlar. Biz de biraz sonra mülakata başlayacağız. İstanbul'un mülakatları 1., 2., 3. bölge olarak İstanbul'da yapılacak. Bunun dışındaki mülakatlar Ankara'da genel merkezimizde yapılacak."

Parti içerisinde hazırlıkların tamamlandığını ve aday adaylarının kendilerine verilen randevu saatlerinde çağrılarak görüşmelerin gerçekleştirileceğini aktaran Sorgun, "Bu görüşmeler 6 gün süreyle devam edecek. 6 günün sonunda alt komisyonların çalışmaları tamamlanmış olacak." dedi.

Güvenlik soruşturması konusunda AK Parti'nin nasıl bir çalışma yürüteceğine ilişkin bir soruya Sorgun, "Biz bütün aday adaylarımızdan adli sicil belgesi istiyoruz. Kaldı ki kongre süreçlerimizde bunu nasıl yapmışsak bu süreçte de en hassas bir şekilde devletimizin değişik birimlerinden, kademelerinden bilgiler temin edilerek usulünce ama hiç kimseyi de rahatsız ve rencide etmeden yapılacaktır, hassasiyetle." yanıtını verdi.

BBP'nin AK Parti listelerinden seçime gireceği hatırlatılarak sayının netleşip netleşmediğinin sorulması üzerine Sorgun, "Mülakatlar devam ediyor, henüz çok erken." ifadesini kullandı.

Ahmet Sorgun, mülakatta sorulacak sorulara ilişkin, "Bunlar gerçekten o adayın kendini ifade etmesi, müktesebatı, temsil kabiliyeti, sivil toplum geçmişi, siyasi geçmişi gibi her zaman olan şeyler. Zaten onların bilgileri, özgeçmişleri bizde mevcut. Onların bir de yüz yüze görülmesi, hukuki deyimle gıyabi olanın bir de vicahiye çevrilmesi söz konusu. Büyük bir nezaketle süreci yürüteceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

21 Mayıs'ta milletvekili listesinin Yüksek Seçim Kuruluna verileceğini anımsatan Sorgun, aday tanıtım toplantısına ilişkin, "Şu anda henüz kesinleşmiş bir tarihimiz söz konusu değildir. Gerekli rezervasyonlar salonla ilgili yapılmıştır. Süreç sizinle paylaşılacaktır." diye konuştu.

- "Türkiye'nin hassasiyet gösterdiği konular itibarıyla bir güvenlik taraması yapıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise mülakatların bugünden itibaren başladığını anımsatarak, "Arkadaşlarımızla görüşüp konuşacağız. Heyecanlı bir süre özellikle aday adayları için. İnşallah planlandığı şekilde alt komisyonlar çalışmalarını bitirecek, sonra alt komisyonların belirlediği aday listeleri üst komisyona sunulacak. 21'inde de listeler Yüksek Seçim Kuruluna sunulacak, prosedür öyle işleyecek." dedi.

Mülakat için hazırlanmış soru bulunmadığını, aday adaylarıyla sohbet edeceklerini belirten Yazıcı, siyaset konuşacaklarını, gündemle ilgili sorularının olabileceğini bildirdi.

Güvenlik soruşturması konusundaki soruya, "Haliyle güvenlik soruşturması olması gerekmez mi?" karşılığını veren Yazıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100 bin imza konusunda siyasi ayağa işaret ettiğinin hatırlatılması üzerine, "O konuda söylenenler söylendi. Çok fazla da spesifik olarak o alanlarda değil de aday adaylarımıza yönelik Türkiye'nin hassasiyet gösterdiği konular itibarıyla bir güvenlik taraması yapıyoruz, bunu yapacağız." diye konuştu.

Öte yandan mülakat için AK Parti Genel Merkezi'ne gelen milletvekili aday adaylarının heyecanlı olduğu gözlendi.

Anadolu Ajansı
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