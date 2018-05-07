1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk-İş'ten ILO resti

Türk-İş, Memur-Sen'in Uluslararası Çalışma Konferansı'na "işçi delegesi" olarak gönderilmesi kararının değiştirilmemesi halinde konferansa katılmayacağını ve hükümetin ILO'ya sunacağı delegasyon listesinde yer almayacağını duyurdu
07 Mayıs 2018 13:01
Yazdır
Türk-İş'ten ILO resti

Türk-İş Konfederasyonu, Memur-Sen'in Uluslararası Çalışma Konferansı'na "işçi delegesi" olarak gönderilmesi kararının değiştirilmemesi halinde konferansa katılmayacağını ve hükümetin ILO'ya sunacağı delegasyon listesinde yer almayacağını bildirdi.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 107 Uluslararası Çalışma Konferansı'nın 28 Mayıs-8 Haziran tarihlerinde Cenevre'de toplanacağı anımsatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Memur-Sen'in konferansa "işçi delegesi" olarak gönderilmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'de faaliyet gösteren ve en fazla temsile haiz tüm konfederasyonların tam mutabakatı olmadan bir delege belirlenmesi ve hükümetin aldığı kararı değiştirmemesi durumunda, Konfederasyonumuz haziran ayında gerçekleştirecek 107. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmayacak ve hükümetin ILO'ya sunacağı delegasyon listesinde yer almayacaktır. Konfederasyonumuz ayrıca geçen yıl, o dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Mehmet Müezzinoğlu ile yapılan mutabakat metninde de yer aldığı gibi ILO anayasasına aykırı bir şekilde belirlenen delegeliğin iptali için ilgili komitelere başvuruda bulunacaktır."

Öte yandan Türk-İş, ilgili kararını içeren bir yazıyı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına da gönderdi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,228 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
OYAK'tan üyelerine 6 milyar TL nema
07 Mayıs 2018 11:08		 Ambulans kazaları nasıl önlenecek?
05 Mayıs 2018 17:06
Palandöken: Esnafa emeklilik yolu açan protokol uzatılmalı
05 Mayıs 2018 12:20		 Tecavüz iddiası sendikayı karıştırdı: 20 istifa
03 Mayıs 2018 10:34
MMG'den Gıda ve Tarımda yenilik çalıştayı
02 Mayıs 2018 10:37		 Hak-İş Taksim'de Kazancı yokuşuna karanfil bıraktı
01 Mayıs 2018 10:03
'Ülkemiz, işçi ve işveren dayanışması ile kalkınacak, hedeflerine ulaşacaktır'
30 Nisan 2018 11:01		 'Öğretmen ve okul yöneticisi aynı şeyi tartışamıyor'
29 Nisan 2018 15:04
Sendikalar '1 Mayıs'a hazır
29 Nisan 2018 12:11		 'Oy kullanılacak mekanlar engellilere uygun değil'
28 Nisan 2018 15:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
'Öğretmenleri sözleşmeli yapmazsak tutamayız'
AK Parti'nin anketinde tek başına meclis çoğunluğu sağlanmıyor
Detay Maxinet'e operasyon... Çaycı dahi gözaltında
Akşener ilk vaadini açıkladı
KPSS ve ÖABT başvuruları ne zaman?
Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak
MHP'de 5 milletvekili adaylık başvurusu yapmadı
İYİ Parti standına saldırıda 8 gözaltı
'Gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 lira vereceğiz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cepte unutulan para 3
almanyadan gelen akraba 1
kardeş olmak için aynı anne babadan doğmaya gerek yok 1
şehir değiştirmek 2
hatayspor 1
yazarların şu an dinlediği şarkı 1
sona gelmek 3
göbeğin düşmesi 2
bir kahve olsa da içsek 1
üniversite 2
SON İLANLAR
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Engelli İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MEB Devlet Kitabları Engelli İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Konya Hadim SYDV Personel Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam