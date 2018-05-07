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7 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli

7 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
07 Mayıs 2018 13:30
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7 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.

Halkın üzerine ateş açıldı. 179'u sivil, 62'si polis ve 5'i asker olmak üzere toplam 241 vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 185 kişi ise yaralandı

Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.

Aşağıda 7 Mayıs 2018 tarihinde haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.

FETÖ'den aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 52 gözaltı kararı Mahkeme, Adalet eski müsteşarı ile eşinin davasını birleştirilsin istedi Tokat'ta FETÖ şüphelisi astsubay gözaltına alındı Tokat'ta FETÖ şüphelisi iki astsubay gözaltına alındı Şanlıurfa'da FETÖ emniyet imamı sanığa 12 yıl hapis
Memurlar.Net
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