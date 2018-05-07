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Başbakan Binali Yıldırım: Faizleri indirin

Bankacılık sektöründen beklentilerimiz var" diyen Başbakan, "Türkiye yüksek faiz ve enflasyonu hak etmiyor. Yüksek faiz bankalar için iyi bir şey değilse faizleri indirin" ifadesini kullandı
07 Mayıs 2018 13:28
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Başbakan Binali Yıldırım: Faizleri indirin

Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kurulunda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Konut stoğunu azaltmak için bir kampanya başlatılacak, böylece çarkları konut sektöründe tekrar döndürmeye başlayacağız" dedi.

Yıldırım yüksek faiz ve enflasyonun kısmen aktif dış politikayla ilgili olduğunu söyledi. Büyümenin hem kaliteli olduğunu hem de tabana yayıldığını söyleyen Yıldırım, kurdaki seviyelerin nedeni olarak ise Türkiye'nin enerji faturasına işaret etti.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye yüksek faiz ve enflasyonu hak etmiyor, enflasyonu aşağı çekmek bizim görevimiz. Enflasyondaki kıpırdanma çok hoşumuza gitmiyor, mücadele kararından sapma yok.


Enflasyondaki kıpırdanma çok hoşumuza gitmiyor, mücadele kararından sapma yok. Kurun en önemli etkeni enerji faturamızadır. Not düşürme eylemi etik değil, zamanlaması manidar. Bankacılık sektöründen beklentimiz var. Yüksek faiz bankalar için iyi bir şey değilse faizleri indirin.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK: KAYGILAR YERSİZ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise yaptığı konuşmada, ekonomik göstergelere bakıldığında ekonomide bir miktar yavaşlamanın gündemde olduğunu dile getirdi.

Dış açığı daha makul düzeye çekmek için çok önemli reformlar yaptıklarını belirten Şimşek, "Yakın dönemde ithalatı azaltacak yatırımlara çok güçlü teşvikler verildi. Bu yatırımlar devreye girdiğinde Türkiye'nin cari açığı 19 milyar dolar azalacak" ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Türkiye aslında odaklandığı zaman başarıyor. Savunmada, enerjide yerlilik oranı çok hızlı yükseldi. Biz şu an odaklanmış durumdayız. Cari açık meselesini de bu şekilde kalıcı bir şekilde yüzde 3'lerin altına çekme imkanımız önümüzdeki birkaç yıl içinde söz konusu olabilir" dedi.

Teşvikler sonrası 'Şu ana kadar neredeydiniz' diyenlerin olduğunu bildiren Şimşek, "Aslında Türkiye çok önemli reformları hayata geçirdi ama bunları anlatacak zaman bile yok" şeklinde konuştu.

TCMB'NİN HAMLESİNE İLK YORUM

Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü hamlesine atıf yaparak, "Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değil. Gereken tepkiyi veriyor" yorumunu yaptı. Banka bugün, rezerv opsiyon mekanizmasının döviz imkan oranının üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürmüştü.

Şimşek son dönemdeki teşvikler sonrası ortaya çıkan eleştirilere yönelik, "Maliye politikasına ilişkin kaygılar da yersiz. Önümüzdeki dönemde kısa vadede kalıcı bir tahribat olmayacak ancak orta-uzun vadede vergiyi artırmadan tabana yayacağımız için mali disiplin korunacak" değerlendirmesini yaptı.

Enflasyon ile ilgili konuşan Şimşek şu ifadeleri kullandı: "Enflasyon geçici olarak çift haneye çıkmış durumda. Ama öncesine bakın, 90'lı yıllar sonrası biz yüzde 10'lar civarına kadar çekmişiz. Şimdi de enflasyonda kur etkisi net bir şekilde ortaya çıkıyor."
Memurlar.Net
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