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Türkiye'nin ilk 'Yumurta Müzesi' gün sayıyor

Afyonkarahisar'da mayısta açılacak Türkiye'nin ilk Yumurta ve Sanatları Merkezi'nde hem 240 farklı türden hayvanın yumurtaları hem de sanat eseri haline getirilmiş yumurtalar sergilenecek
07 Mayıs 2018 13:30
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Türkiye'nin ilk 'Yumurta Müzesi' gün sayıyor

Afyonkarahisar'da bu ay içinde hizmete girecek Türkiye'nin ilk Yumurta ve Sanatları Merkezi'nde, hem farklı türlerden hayvanların yumurtaları hem de sanat eseri haline getirilmiş yumurtalar izlenime sunulacak.

Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'daki merkez, bu alanda dünyanın 6'ncı, Türkiye'nin ise ilk müzesi olacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Türkiye yumurta borsasında hatırı sayılı bir konumda olduğunu söyledi.

Hem yumurta üretimine dikkati çekebilmek hem de sanatsal faaliyette bulunmak adına güzel bir proje hazırlandığını belirten Tanır, şöyle devam etti:

"Proje devlet-özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Yumurta ve Sanatları Merkezi Türkiye'de bir ilk. Bu anlamda çok ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Müzemizde iki bakış açısı söz konusu. İlki yumurtalarla, diğeri yumurta sanatlarıyla ilgili. Ülkemizin 37 şehrindeki 22 üreticiden 240 farklı ırktan yumurtalar burada sergileniyor. Yine 9 sanatçımız, yumurta sanatlarıyla ilgili eserlerini bize gönderdi. 100 civarında sanat eserine dönüşmüş yumurta burada sergileniyor. 300'ün üzerinde farklı çeşitte yumurtayı burada

görmek mümkün."

"Turizme ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

Tanır, köpek balığından caretta carettaya kadar vahşi yaşamdan birçok hayvanın yumurtasının müzede sergileneceğini ifade etti.

Müzenin farklı konseptiyle yoğun ilgi görmesini beklediklerini vurgulayan Tanır, "Dünyada 5 ülkede yumurta müzesi bulunuyor. Romanya, Ukrayna, Avusturya'daki müzelerde paskalya tipi yumurtalar sergiliyorlar. ABD ve Çin'de ise bizim müzemizdeki tarzda doğal yumurtalar sergileniyor. Afyonkarahisar'daki müzemizin hepsinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Merkezimiz müze formatında hazırlandı. Afyonkarahisar'da turizme ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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