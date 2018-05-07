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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan törende yapacağı konuşmaya, kürsüde bulunan zeytin dalını eşine hediye ettikten sonra başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada eşi Emine Erdoğan'a sürpriz yaptı.
Erdoğan konuşma için geldiği kürsüdeki zeytin dalını alarak eşine hediye etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına başladı.
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