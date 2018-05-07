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Denizli'de 4'ü okul yöneticisi 5 kişiye FETÖ gözaltısı
Örgütün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4'ü okul yöneticisi 5 kişi gözaltına alındı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapan 5 zanlı gözaltına alındı.
Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapan 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, ilçe genelindeki okullarda müdür ve müdür yardımcılığı yapan Ş.K, A.Ö, C.A. ve Z.A. ile öğretmen R.Ç. gözaltına alındı.
İkametlerinde arama yapılan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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