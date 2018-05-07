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Balıkesir'de 5 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı

Edremit ilçesinde örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 5 öğretmen gözaltına alındı
07 Mayıs 2018 13:46
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Balıkesir'de 5 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 öğretmen gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen öğretmenler Ö.K, R.Ö, A.D, Z.Ö. ve G.S.Y'nin ikametgahlarında gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin evlerinde suç unsuru olabilecek dijital materyallerin ele geçirildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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