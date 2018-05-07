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Balıkesir'de 5 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Edremit ilçesinde örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 5 öğretmen gözaltına alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 öğretmen gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen öğretmenler Ö.K, R.Ö, A.D, Z.Ö. ve G.S.Y'nin ikametgahlarında gözaltına alındığı bildirildi.
Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin evlerinde suç unsuru olabilecek dijital materyallerin ele geçirildiği kaydedildi.
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