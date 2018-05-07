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Önce kız arkadaşını sonra kendini bıçakladı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 17 yaşındaki bir gencin, kız arkadaşını bıçakladıktan sonra kendisini de yaraladığı iddia edildi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 17 yaşındaki bir gencin, kız arkadaşını bıçakladıktan sonra kendisini de yaraladığı öne sürüldü.
İddiaya göre, T.Ö, Cumhuriyet Caddesi'nde, kız arkadaşı Z.Y'yi (17) göğsünden bıçakla yaraladı. Daha sonra kendisini de karnından bıçaklayan T.Ö, kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırılan Z.Y, buradaki ilk müdahalenin ardından Muradiye Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polisin araştırması sonucu Şehit Öğretmen Etem Yaşar İlkokulu çevresinde yaralı bulunan T.Ö. de Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, çevredeki kameraları incelemeye alırken Z.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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