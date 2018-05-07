TIR kuyruğu sorununa çift taraflı çözüm

Edirne Valisi Günay Özdemir, Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında meydana gelen TIR kuyruğu sorununun, iki ülkenin yapacağı ortak çalışmalarla çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Özdemir, Bulgaristan'dan gelen gazeteci heyetini makamında kabulünde yaptığı konuşmada, yaşanan yoğunluklar nedeniyle zaman zaman Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyrukları oluştuğunu ifade etti.

TIR kuyruklarının iki ülkenin ortak sorunu olduğunu dile getiren Özdemir, Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ının ihtiyaca cevap verme noktasında yoğun dönemlerde yetersiz kaldığını belirtti.

"HEM TÜRKİYE HEM BULGARİSTAN CİDDİ ÇABA SARF EDİYOR"

Vali Özdemir, sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ilişkiler şu anda gerçekten çok iyi durumda. Bu konuda hem Türkiye hem Bulgaristan ciddi çaba sarf ediyor. Ancak yapılan çalışmalara rağmen TIR kuyruklarını tam olarak çözemedik. Kapıkule Sınır Kapısı, dünyanın en büyük kara sınır kapılarından. Avrupa'ya açılan en önemli kapımız ve ihracatın önemli bir ayağı. Kapıkule karşısında Bulgaristan'a ait Kapitan Andreevo Sınır Kapısı, Kapıkule'ye göre biraz küçük.

Bu kapıyı Bulgar ve Türk hükümetlerinin girişimiyle biraz büyütmemiz gerekiyor. Bununla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bulgaristan Maliye bakanıyla bir toplantı yaptı. Ortaklaşa yapılacak projelerle bu problemin çözülmesi konusunda bir görüşe varıldı. TIR kuyruğu sorununun kalıcı olarak çözülmesi için gerekli ne varsa yapmaya çalışıyoruz."