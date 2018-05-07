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Tarlada su kavgası kanlı bitti

Osmaniye'de iki tarla sahibi arasında su paylaşımı yüzünden çıkan kavgada Bekir Yılmaz (70) tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili Abdil Gilik (28) tutuklandı
07 Mayıs 2018 13:55
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Tarlada su kavgası kanlı bitti

Olay, merkez ilçe Kırmıtlı Köyü Üç Tepe mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, Bekir Yılmaz ile komşu tarla sahibi Abdil Gilik arasında sulama amaçlı kullanılan suyun paylaşımı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, üzerinde bulunan tabancayla Gilik'i ayağından yaraladı.

Abdil Gilik ise Bekir Yılmaz'ın üzerine atlayarak tabancayı almaya çalıştığı sırada silah ateş aldı. Göğsünden yaralanan Yılmaz kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ayağından yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Gilik ise tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Doğan Haber Ajansı
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