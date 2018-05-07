iPhone kullanıyorsanız bunu sakın yapmayın!

Aslında bu durumun en büyük sebeplerinden birisi cihazların son derece yüksek fiyatlara satılmaları.

Diğer bir sebep de muhtemelen kullanıcıların kişisel bilgilerini mobil cihazlarında depolamaları ve bu bilgilerinbaşına bir şey gelmesini istememeleri. Pek de haksız sayılmazlar değil mi?

Çevremizdeki iPhone kullanıcılarının genelinde gördüğümüz ve cihazın ömrünü kısaltan faktörler bir araya getirildi. Gözümüz gibi baktığımız bu cihazları asıl yıpratan şey bilinçsizce yaptığımız bazı davranışlar.

Söz konusu bu davranışların neler olduğunu görmek için yazımızın devamına göz atabilirsiniz.

iPhone'unu uzun süre açık tutmak - Herhangi bir takılma veya kasma olmadıktan sonra pek çok iPhone sahibi cihazı yeniden başlatmanın akıllarına bile gelmediğini, hatta birçok kullanıcı aldığı günden bu yana iPhone'unu hiç kapatmadığını dile getiriyor.

Bu konuda gözardı edilen bir gerçek var. iPhone'larımızın sağlıklı çalışabilmeleri için en azından haftada bir olmak üzere yeniden başlatılmaları gerekiyor. Süre uzadığı zaman özellikle batarya ciddi zarar görüyor. Elbette bu etkiler uzun dönemde ortaya çıkıyor. Bu yüzden cihazınızı en azından haftada bir kez yeniden başlatmanızı öneriyoruz.

Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını devamlı aktif bırakmak -Bu bağlantıları daima açık bırakmak ne yazık ki safi enerji müsrifliğinden başka bir şey değil. Elbette Bluetooth üzerinden çalışan harici bir aygıtınız veya WiFi bağlantısına ihtiyaç duyduğunuz bir durum yoksa.

Şayet bu iki bağlantıya o an ihtiyacınız yoksa hemen kapalı konuma getirmeniz cihazınızın batarya ömrünü hatırı sayılır derecede uzatacaktır. Üstelik bunu yapması çok kolay. Parmağınızı ekranın alt kısmından yukarı doğru sürükleyerek ilgili menüye erişim sağlayabilirsiniz.

iPhone'ları kötü hava şartlarında kullanmak-Kötü hava şartlarından kastımız soğuk ve yağmurlu havalar değil. Hatta üstün özellikler sahip koruma kılıfları sayesinde bu tür havalar problem yaratmıyor. Asıl önemli olan nokta aşırı sıcak havalarda kullanmak.

Özellikle tatil zamanı cihazlarımız plajlarda güneşe aşırı derece maruz kalıyorlar ve bu da onların öngörülen sıcaklık değerlerinin yukarısına çıkmalarına sebep oluyor. Hatta zaman zaman arabada unutulan iPhone'lar aşırı ısınan ortam sıcaklığı nedeniyle zarar görüyorlar.

Bu yüzden özellikle aşırı sıcak havalarda iPhone'unuzu en azından cebinizde veya gölgede tutmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer iyi bir kılıfınız yoksa, soğuk havalarda da dikkatli olmakta fayda var.

Gece boyunca şarjda bırakmak-Gün içerisinde sürekli kullandığımız için iPhone'ları şarj etmek için en uygun zamanı gece uykuda olduğumuz zaman olarak kabul ediyoruz. Kulağa mantıklı gibi gelse de bu durum bir takım batarya sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Uzun süreler boyunca şarjda bırakılan cihazların bataryaları kısa süre içerisinde optimum performanslarını kaybetmeye başlıyor. İstenmeyen bu durumun önüne geçebilmek için batarya tam doluyken şarjda bırakmamak gerekiyor.

Yine de gece uyurken şarja takmakta kararlıysanız en azından bir veya iki saat sonrasına alarm kurarak şarjdan çıkarabilir ve cihazın sabaha kadar elektrik akımına bağlı kalmasına engel olabilirsiniz.

Orijinal olmayan kablolar kullanmak-Apple'ın orijinal kablolarının olması gerekenden daha yüksek ücretlere satıldığını kabul etmek gerekiyor. En nihayetinde sık sık deforme olmaya müsait olan bir parçanın daha uygun fiyatlara satılması gerekiyor.

Yüksek fiyatlar kullanıcıları ne yazık ki muadil ürünler satan firmalara yönlendiriyor. Orijinal kablo kullanmamanın yarattığı en büyük problemleri arasında batarya ömrünün olumsuz etkilenmesi ve hatta şarj soketinin zarar görmesi yer alıyor.

Bu tarz problemler çok daha yüksek onarım maaliyetlerine yol açabileceği için orijinal ürün kullanmak çok daha mantıklı bir seçenek.

Düzenli temizlik yapmamak-Yazılımsal bir temizlikten bahsetmiyoruz. Cihazımızın dış yüzeyi günlük kullanımımız esnasında epey kirleniyor ve adeta mikrop yuvası haline geliyor.

Cihazımızı sağlıklı bir şekilde temizleyebilmek için alkol ve aşındırıcı içermeyen sıvıyla hafif nemlendirilmiş bir mikro fiber bez iş görecektir. Çok az miktarda sabun ve birkaç damla su kullanabilirsiniz.

Temizlik sırasında cihazın giriş ve çıkışlarına sıvı temas etmemesine özen göstermenizi tavsiye ediyoruz. İşlem bittikten sonra cihazı kuru bir bezle silebilirsiniz.

Dikey çekimler yapmak-Özellikle video kaydı sırasında cihazınızı dikey vaziyette tutarsanız videonuz beklediğiniz gibi olmayacaktır. Bu yüzden video kaydetmek istediğiniz zamanlarda cihazınızı yatay tutarak hem kadrajınızı genişleterek daha fazla alanı kaydedebilir hem de herhangi bir oynatıcıda izlerken videonun problem yaratmasını engelleyebilirsiniz.

Şifre kullanmamak-Apple tarafından rapor edilen bilgilere göre kullanıcıların yarısı şifre kullanmıyor. Vakit kaybı gibi görünen fakat hayat kurtaracak niteliklere sahip olan şifre koruması mutlaka aktif edilmesi gereken fonksiyonlar arasında.

iPhone elde yürümek-Büyükşehirlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının %40'ı cihazını elinde tutarak yürüyen kullanıcıların başına geliyor.

Bu yüzden yürürken mecbur olmadıkça cihazınızı elinizde bulundurmayın.