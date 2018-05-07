Fatih Terim'e milyonlarca lira ödenmesine karar verildi

İstanbul 17. İş Mahkemesi'ndeki duruşmada, davacı Fatih Terim'i avukatı Rezan Epözdemir, davalı TFF'yi ise avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu temsil etti.

Duruşmada söz alan davacı Terim'in avukatı Epözdemir, müvekkilinin 60 aylık sözleşmenin 44 ayını yani yüzde 74'ünü çalıştığını belirterek, ''Ayrıca tarafların sosyal ekonomik durumu, davalı federasyonun bu zamana kadar müvekkile 44 milyon lira ödeme yaptığını göz önüne aldığımızda, 12 milyon 950 liralık cezai şart miktarı fahiş değildir. Bu nedenle hakkaniyet indirimi yapılmasın. Davamızın kabulüne karar verilsin.'' dedi.

Davalı TFF'nin avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu ise haklı fesih iddialarının incelenmesini talep ettiğini belirterek, buna ilişkin savcılık dosyalarının tutanak mahiyetinde kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Fesih gerekçesi ile bağlılık söz konusu olamayacağı için yargılama sırasındaki haklı fesih iddiasını tekrarladıklarını belirten avukat Karaahmetoğlu, ''Bu talebimizin kabul görmemesi halinde davacının çalıştığı süre göz önüne alınarak hakkaniyet indirimine karar verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca alacak likit olmadığından ve yargılamayı gerektirdiğinden, icra inkar tazminatı talebinin reddi gerekmektedir. Davanın reddine karar verilmesini istiyoruz.'' diye konuştu.

Mahkeme, hakkaniyet indirimi yaptı

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, davacı tarafın başlattığı ilamsız takibe davalı borçlunun yapmış olduğu itirazın asıl alacak 12 milyon 950 lira üzerinden yüzde 40 oranında tenkis yapılarak bulunan 7 milyon 770 bin lira asıl alacak yönünden iptaline ve icra takibinin belirtilen miktar itibarıyla kaldığı yerden devamı ile takip tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine hükmetti.

İtirazın iptaline takip talebinde asıl alacak tutarı 7 milyon 770 bin liranın yüzde 20 oranındaki toplam 1 milyon 554 bin lira icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar veren mahkeme, davacının talebinde istemiş olduğu işlemiş faiz tutarı 120 bin 866 liranın feragat nedeniyle de reddini kararlaştırdı.

Mahkeme bu kararla davalı TFF'nin davacı Terim'e, 9 milyon 324 lirayı erken fesih bedeli olarak ödemesine hükmetmiş oldu.

Olayın geşmişi

Galatasaray Kulübü Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yaptığı dönem, damatları ve iki özel korumasıyla 16 Temmuz'da, Çeşme Alaçatı'daki Yüzevler Kebapçısı'na giderek, mekan sahibi Selahattin Aydoğdu'ya saldırdığı, daha sonra garsonların da karıştığı büyük bir kavga yaşandığı iddia edilmişti.

Bu iddiaların haberlere konu olması ve Terim'in kavgayla ilgili 19 Temmuz'da, "Yine olsa yine yaparım" açıklamaları üzerine harekete geçen TFF, 26 Temmuz'da Terim'in sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Terim'in avukatı Rezan Epözdemir de taraflar arasında 15 Kasım 2013'te imzalanan sözleşmenin haksız yere feshedildiği iddiasıyla sözleşmenin 6. maddesinden doğan 3 milyon 500 bin avroluk (12 milyon 950 bin lira) erken fesih tazminatının ödenmesi talebiyle İstanbul 19. İcra Müdürlüğü'ne icra takibi başlatmıştı.

Bu talebe TFF avukatlarınca itiraz edilmesi üzerine avukat Epözdemir, İstanbul 17. İş Mahkemesi'ne "itirazın iptali" davası açmıştı.

Muhabir: Muhammed Enes Can, Murat Kaya, Murat Paksoy