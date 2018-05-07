1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fatih Terim'e milyonlarca lira ödenmesine karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, sözleşmesi süresinden önce feshedildiği gerekçesiyle Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin lira ödemesine karar verildi
07 Mayıs 2018 14:02
Yazdır
Fatih Terim'e milyonlarca lira ödenmesine karar verildi

İstanbul 17. İş Mahkemesi'ndeki duruşmada, davacı Fatih Terim'i avukatı Rezan Epözdemir, davalı TFF'yi ise avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu temsil etti.

Duruşmada söz alan davacı Terim'in avukatı Epözdemir, müvekkilinin 60 aylık sözleşmenin 44 ayını yani yüzde 74'ünü çalıştığını belirterek, ''Ayrıca tarafların sosyal ekonomik durumu, davalı federasyonun bu zamana kadar müvekkile 44 milyon lira ödeme yaptığını göz önüne aldığımızda, 12 milyon 950 liralık cezai şart miktarı fahiş değildir. Bu nedenle hakkaniyet indirimi yapılmasın. Davamızın kabulüne karar verilsin.'' dedi.

Davalı TFF'nin avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu ise haklı fesih iddialarının incelenmesini talep ettiğini belirterek, buna ilişkin savcılık dosyalarının tutanak mahiyetinde kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Fesih gerekçesi ile bağlılık söz konusu olamayacağı için yargılama sırasındaki haklı fesih iddiasını tekrarladıklarını belirten avukat Karaahmetoğlu, ''Bu talebimizin kabul görmemesi halinde davacının çalıştığı süre göz önüne alınarak hakkaniyet indirimine karar verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca alacak likit olmadığından ve yargılamayı gerektirdiğinden, icra inkar tazminatı talebinin reddi gerekmektedir. Davanın reddine karar verilmesini istiyoruz.'' diye konuştu.

Mahkeme, hakkaniyet indirimi yaptı

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, davacı tarafın başlattığı ilamsız takibe davalı borçlunun yapmış olduğu itirazın asıl alacak 12 milyon 950 lira üzerinden yüzde 40 oranında tenkis yapılarak bulunan 7 milyon 770 bin lira asıl alacak yönünden iptaline ve icra takibinin belirtilen miktar itibarıyla kaldığı yerden devamı ile takip tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine hükmetti.

İtirazın iptaline takip talebinde asıl alacak tutarı 7 milyon 770 bin liranın yüzde 20 oranındaki toplam 1 milyon 554 bin lira icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar veren mahkeme, davacının talebinde istemiş olduğu işlemiş faiz tutarı 120 bin 866 liranın feragat nedeniyle de reddini kararlaştırdı.

Mahkeme bu kararla davalı TFF'nin davacı Terim'e, 9 milyon 324 lirayı erken fesih bedeli olarak ödemesine hükmetmiş oldu.

Olayın geşmişi

Galatasaray Kulübü Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yaptığı dönem, damatları ve iki özel korumasıyla 16 Temmuz'da, Çeşme Alaçatı'daki Yüzevler Kebapçısı'na giderek, mekan sahibi Selahattin Aydoğdu'ya saldırdığı, daha sonra garsonların da karıştığı büyük bir kavga yaşandığı iddia edilmişti.

Bu iddiaların haberlere konu olması ve Terim'in kavgayla ilgili 19 Temmuz'da, "Yine olsa yine yaparım" açıklamaları üzerine harekete geçen TFF, 26 Temmuz'da Terim'in sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Terim'in avukatı Rezan Epözdemir de taraflar arasında 15 Kasım 2013'te imzalanan sözleşmenin haksız yere feshedildiği iddiasıyla sözleşmenin 6. maddesinden doğan 3 milyon 500 bin avroluk (12 milyon 950 bin lira) erken fesih tazminatının ödenmesi talebiyle İstanbul 19. İcra Müdürlüğü'ne icra takibi başlatmıştı.

Bu talebe TFF avukatlarınca itiraz edilmesi üzerine avukat Epözdemir, İstanbul 17. İş Mahkemesi'ne "itirazın iptali" davası açmıştı.

Muhabir: Muhammed Enes Can, Murat Kaya, Murat Paksoy
Anadolu Ajansı
Bu haber 5,538 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ayşe öğretmen tahliye edildi
04 Mayıs 2018 19:59		 5 bin adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye önce 12,5 yıl hapis, sonra tahliye
04 Mayıs 2018 16:11
İntikam için öz yeğenini 'FETÖ'cü diye şikayet etti
03 Mayıs 2018 18:36		 Antalya'da 'köpek gezdirme' cinayeti davasında karar
03 Mayıs 2018 13:47
Kilisenin duvarına yazı yazıp, kapısına çöp döken zanlı serbest
02 Mayıs 2018 16:09		 Öğrencisine fotoğraflarını gönderen öğretmene tazminat
01 Mayıs 2018 19:32
Bakıcı dehşeti için karar çıktı
30 Nisan 2018 22:19		 Ameliyatta vücutta unutulan tel için 30 bin lira tazminat
30 Nisan 2018 13:33
İstinaf argo kelimelerin sözlükte kalmasına karar verdi
28 Nisan 2018 18:22		 Cinsel saldırı davasında beraat kararına savcı ve avukattan itiraz
20 Nisan 2018 20:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
'Öğretmenleri sözleşmeli yapmazsak tutamayız'
AK Parti'nin anketinde tek başına meclis çoğunluğu sağlanmıyor
Detay Maxinet'e operasyon... Çaycı dahi gözaltında
Akşener ilk vaadini açıkladı
KPSS ve ÖABT başvuruları ne zaman?
Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak
MHP'de 5 milletvekili adaylık başvurusu yapmadı
İYİ Parti standına saldırıda 8 gözaltı
'Gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 lira vereceğiz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sevilen yazar 1
küçücük bebeğin sürekli fotoğrafını paylaşan ebeveyn 4
dolmuşa binmek 3
okan buruk 3
2000 lerde çocuk olmak 1
deprem anında kaçmak 2
24 haziran genel seçimleri 1
üzerlik otu 1
temel karamollaoğlu 5
kulaktan dolma 3
SON İLANLAR
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Engelli İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MEB Devlet Kitabları Engelli İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Konya Hadim SYDV Personel Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam