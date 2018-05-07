'Şehirlerimizi afetleri düşünerek tasarlamamız gerekiyor'

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı koordinasyonunda Bayrampaşa'daki bir otelde gerçekleşen "Ulusal İtfaiye Sempozyumu'nda" konuşan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, kurum olarak stratejilerini ve yol haritalarını, öncelikli olarak olaylar meydana gelmeden alınacak tedbirlere göre şekillendirdiklerini söyledi.

Türkiye'de 20 bin, İstanbul'da 4 binden fazla itfaiyecinin her gün onlarca olaya müdahale ettiğini hatırlatan Güllüoğlu, "Bunlar sadece yangın olayları değil. Her ne kadar itfaiye köken olarak söndürmeden gelse de şehirlerdeki kurtarma olaylarına, trafik kazalarına ve doğal afetlere ilk müdahale edenler itfaiyecilerdir." dedi.

Bazı şeyleri değiştirmek ve geliştirmek gerektiğini ifade eden Güllüoğlu, "Dünya standartları açısından baktığımızda daha fazla itfaiyeci istihdam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer şehirlerimizde otopark kültürünü oturtamazsak müdahalede geç kalacağımızı ve bu sorunun ileride daha da büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum. Onun için otopark kültürünün gelişmesinin afetlere müdahaleyi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Şehirlerimizi tasarlarken, afetleri düşünerek tasarlamamız gerekiyor. Son üç gündür Ankara ve diğer şehirlerimizdeki seller, bize, bunu bir kere daha hatırlatıyor. Altyapıları zor günleri düşünerek tasarlamamız gerekiyor. İtfaiye ve afet kültürünü daha üst bir başlıkla güvenli yaşam kültürünü nesillerimize vermemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Yaptığımız iş şaka değil"

İtfaiye, 112 ve AFAD çalışanlarının birer gizli kahraman olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, "Zor zamanlarında insanların yanında oluyoruz. İtfaiye ve AFAD çalışanları bir taraftan vakaların zorluklarıyla uğraşırken bir taraftan da işlerinin merkezindeki insana ulaşmak ve canını kurtarmak için zamanla yarışıyorlar. Engellerle boğuşuyorlar. Bu nedenle itfaiye çalışanlarının belli bir düzeyde fizik, kimya, ilk yardım ekipmanlarını bilmeleri gerekiyor. Fiziken aktif, hatta ortalamanın üzerinde olmaları gerekiyor. Ateşle, afetle mücadele kolay değil. Bunun için tecrübe gerekiyor. Yaptığımız iş, bir şaka değil." ifadelerini kullandı.

İtfaiye ve AFAD çalışanlarının gerekli bilgi, birikim ve donanıma sahip olmaları için mümkünse uluslararası ölçekte bir eğitim merkezine sahip olmaları gerektiğini dile getiren Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"AFAD, itfaiye ve diğer ekiplerin beraber çalışacağı akademik yayınlar, dergi, kongreler, itfaiye yarışmaları ve daha birçok faaliyeti bundan sonra beraber planlayalım istiyoruz. Afetlerin; risk azaltma, müdahale etme ve iyileştirme olmak üzere üç temel safhası var. Müdahale konusunda elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Hem insan kaynağını hem de ekipmanı devamlı geliştireceğiz. Teknolojiye ayak uyduracağız. Ancak asıl olan risk azaltmadır. Afetler, kazalar, yangınlar olmadan önce, biz, vaktinde yapmamız gerekeni yapmaz isek hem müdahalede yeteri kadar başarılı olamayız hem de istenmeyen can kayıpları ve yaralanmaları engelleyemeyiz. Kentsel dönüşüm, deprem yönetmeliği, afet eğitimleri, zorunlu deprem sigortası bu yüzden önemli. Eğer afetlerden önce riskleri azaltabilirsek esas o zaman afetlere hazır olacağız. Biz bir taraftan 300 yıllık itfaiyeci teşkilatına sahipken, diğer tarafından tedbir kültürünü de aynı seviyede ve ölçüde geliştiremezsek afetlere hazır olamayacağız. Onun için ısrarla risk azaltma ve tedbir diyorum."

AFAD Başkanı Güllüoğlu, itfaiye duasını okuyarak konuşmasını bitirdi.

İstanbul Vali Yardımcısı Şahin Aslan ise Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'da afetlere karşı ve itfaiye noktasında oluşturulan standart ve hizmet kalitesinin, tüm ülke için rol model özelliği taşıdığını söyledi.

Türkiye gibi afet kuşağında olan kentte acil arama, kurtarma mevzularında sürekli hazırlıklı olmak gerektiğini dile getiren Aslan, "Bu tür organizasyonlarla hazırlıklarımızı canlı tutuyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da itfaiye teşkilatının pek çok alanda çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüğünü kaydederek, "İtfaiyemiz 304 yıllık bir kurumdur. Böyle bir kurumda sistematik bir yaklaşım içerisinde yenilikleri sürekli takip edebilen ve hizmet kalitesini bir üst seviyeye çıkaran bir anlayışla faaliyetlerini farklı alanlarda da sürdürmektedir. İtfaiye kent güvenliği açısından çok önemlidir. Tüm itfaiye çalışma arkadaşlarımız bu konunda kent güvenliğinin arttırılması ile ilgili olarak sürekli eğitim alıyor." şeklinde konuştu.

Muhabir: Adem Demir