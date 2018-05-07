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Çorum'da mezar başında ağlayan kız gizemi sürüyor

Çorum'da mezar başında ağlayan kız ile konuştuğunu iddia eden mezarlık görevlisi Fikret Yumutkan, "Onu ilk gören benim. 'Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım' dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu" dedi
07 Mayıs 2018 14:35
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Çorum'da mezar başında ağlayan kız gizemi sürüyor

Çorum'un Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti.

Görevliler, üç gece daha genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü.

Daha sonra mezarının üzerine 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı bir not kağıdı bırakan mezarlık görevlisi Fikret Yumutkan, yaşadığı olayı anlattı.


Yedi yıldır mezarlıkta görev yaptığını dile getiren Yumurtkan, şöyle konuştu:

"O gece saat 21.00'de beni aradılar. Onu ilk gören benim. 'Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım' dedim.

Ama o kaçıp gözden kayboldu. Oradan dedim ki; Siz kimsiniz? Neden ağlıyorsunuz orada. Yüzünü tam net olarak hatırlayamıyorum.

Aslında yakalardım diye düşünüyorum. Gece karanlık ve ağaçlık olması sebebiyle mezarlıkların arasına yattı mı, kaçtı mı o anda bulamadım.

Belki bulurum diye birkaç mezara baktım. Fakat tüm aramama rağmen bulamadım. Ben takibimi sürdürdüm. İlerde yol bitiyor. Ağaçlık alanda kayboldu.

Bir derdiniz bir sıkıntınız var ise ben size yardımcı olmak istiyorum' yazılı not bıraktım.

Belki geri gelirse benim bıraktığım notu da okur ise o da bir şeyler yazar diye düşünerek kağıt ve kalem bile bıraktım."
Doğan Haber Ajansı
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