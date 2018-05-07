|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Konya - Karaman tren hattında yüksek gerilim uyarısı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) elektrifikasyon tesisleri kurulması kapsamında, inşaatı tamamlanan Konya - Karaman İstasyonları arasındaki demiryolu hattına yüksek gerilim verileceği uyarısında bulundu
TCDD'den yapılan açıklamada, "Konya - Karaman hat kesimine elektrifikasyon tesisleri kurulması kapsamında inşaatı tamamlanan Konya - Kaşınhanı - Çumra - Arıkören - Demiryurt - Karaman İstasyonları arasındaki demiryolu hattına 10 Mayıs 2018 tarihinde saat 06.00'dan itibaren 27.500 Volt yüksek gerilim verilecektir.
Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir" ifadeleri kullanıldı.
Bu haber 1,710 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI