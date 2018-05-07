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Martıların drone ile imtihanı
Denizin sembollerinden martıların drone (uçangöz) ile imtihanı objektiflere yansıdı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir etkinliği görüntülemek için uçurulan drone (uçangöz) martıların dikkatini çekti.
Gökyüzünden görüntü alan insansız hava aracına saldırmaya çalışan martıların bu anları objektiflere böyle yansıdı.
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