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SGK Başkan Yardımcılığı'na atama yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığına Selim Çelenk görevlendirildi
07 Mayıs 2018 14:53
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SGK Başkan Yardımcılığı'na atama yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığına Selim Çelenk görevlendirildi

Selim Çelenk Aile Bakanlığı İstanbul İl Müdürü olarak görev yapıyordu.

Selim ÇELENK

Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürü

1964 yılında Trabzon'da doğdu. İlköğrenimini Trabzon'da, lise eğitimini İstanbul Kadıköy İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bölümünden 1985 yılında mezun oldu.

Yüksek Lisansını 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Yönetimi T.P.E. alanında tamamladı.

1986-1990 yıllarında Tekirdağ-Malkara K.M.L. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği,1990- 1994 yıllarında Akçaabat Demirkapı Ortaokul Müdürlüğü, 1994-2004 yıllarında Trabzon Belediyesi Kültür,Turizm,Tanıtma ve Spor Müdürlüğü, 2004-2005 yıllarında Trabzon Belediyesi Başkan Yardımcılığı-Başkan Danışmanlığı görevini yapmıştır.

2005- 2016 yılları arasında Trabzon, Konya, Ankara,İstanbul, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olarak görev yaptı.2016 Eylül ayında İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olarak görevlendirildi.

Yayınlanan Eserleri:

- Türk Toplumunda Aile ve Çocuk Terbiyesi

- Gençliğin Problemleri ve Çözüm Önerileri

- İş ve Ticaret Ahlakı

- Gençler İçin Namaz Rehberi

- İslama Göre Dostluk

- Adab

- Milletlerin Yokoluş Sebepleri

Çocuk,Kadın,Engelli, Yaşlı Sosyal Hizmetleri ve Eğitim Alanlarında sunulan hizmetin kalitesi ile görevli personelin yeterliliklerini ve hizmet alan memnuniyetini artırmaya yönelik 25 AB Hibe Programlarından ve 5 Ulusal Fonlardan yararlanarak toplam 30 başarılı projeye imza atmıştır. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, aile, sosyal yardımlar, yönetim alanlarında yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen seminerlerde, konferanslarda, panellerde, konuşmacı ve eğitici olarak görev almıştır. Aynı alanlarla ilgili AB Projeleri kapsamında yurt dışında da birçok ülkedeki hizmet modellerini inceleyerek iyi uygulamaların aktarılması konusunda çalışmalar yapmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Selim ÇELENK İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Memurlar.Net
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