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SGK Başkan Yardımcılığı'na atama yapıldı
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığına Selim Çelenk görevlendirildi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığına Selim Çelenk görevlendirildi
Selim Çelenk Aile Bakanlığı İstanbul İl Müdürü olarak görev yapıyordu.
Selim ÇELENK
Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürü
1964 yılında Trabzon'da doğdu. İlköğrenimini Trabzon'da, lise eğitimini İstanbul
Kadıköy İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
bölümünden 1985 yılında mezun oldu.
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