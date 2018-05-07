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Malatya'da 2 yük treni çarpıştı 7 vagon raydan çıktı
Hekimhan ilçesinde iki yük treninin çarpıştığı kazada 7 vagon raydan çıktı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki yük treninin çarpıştığı kazada 7 vagon raydan çıktı.
Alınan bilgiye göre, Malatya'dan Sivas yönüne seyreden özel şirkete ait boş yük treni, Hekimhan İstasyonu'nda aynı şirkete bağlı başka bir yük trenine arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yük treninin 7 vagonu raydan çıktı. Bir lokomotifin de zarar gördüğü kaza nedeniyle ulaşıma kapanan demir yolunda çalışma sürüyor.
Yük trenindeki makinistlerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.
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