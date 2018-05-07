1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rekabet Kurulu 'Doğan Medya' kararını açıkladı

Rekabet Kurulunca, Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine izin verildi
07 Mayıs 2018 14:54
Yazdır
Rekabet Kurulu 'Doğan Medya' kararını açıkladı

Rekabet Kurulunca, Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Doğan Holding bünyesindeki Doğan TV Holding, Doğan Gazetecilik, Doğan Haber Ajansı, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım, Mozaik İletişim Hizmetleri anonim şirketleriyle Doğan Media International GmbH'nin tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine onay verdi.

Birleşme ve devralmalar

Öte yandan Kurul tarafından, Kuraray Co. Ltd, PTT Global Chemical Public Company Ltd. ve Sumitomo Corporation arasında ortak girişim kurulması, ERG Verbund Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin tüm hisselerinin Fadli Çelik, Hasan Çelik, Memet Çelik, Bilal Çelik, Tahir Çelik tarafından, A. Schulman Inc.'in tek kontrolünün LyondellBasell Industries N.V. tarafından, Noustique Perfumes S.L.'nin ortak kontrolünün Puig International S.A. ve BSH Hausgerate GmbH tarafından devralınması işlemlerine izin verildi.

Migros Ticaret AŞ ile Boyner Holding AŞ ve BNR Teknoloji AŞ arasında akdedilen iş birliği sözleşmesine bireysel muafiyet tanınmasını onaylayan Kurul, Riskli Sigortalılar Havuzu Çalışma Esasları ve Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen işleyiş kurallarına ise menfi tespit belgesi verilmesini kararlaştırdı.

Ayşenur Sağlam
Anadolu Ajansı
Bu haber 2,461 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
THY'nin İtalya seferlerine grev engeli
07 Mayıs 2018 19:11		 THY'nin 303. uçuş noktası Krasnodar oldu
07 Mayıs 2018 18:07
Türkiye dünyada bal üretiminde ikinci sıraya yükseldi
07 Mayıs 2018 18:04		 '3 milyon İngiliz turistin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz'
07 Mayıs 2018 17:59
BMC, insansız zırhlı araç için atağa geçti
07 Mayıs 2018 17:06		 Seyahat için geçen yıl 35 milyar lira harcandı
07 Mayıs 2018 15:28
Turizmciler Çinli havayolu şirketlerini yakın markaja aldı
07 Mayıs 2018 14:26		 Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
07 Mayıs 2018 11:05
Esnaf ve KOBİ'ye iki yeni destek geliyor
07 Mayıs 2018 08:45		 Dövizde kalanlar milyoner oldu
07 Mayıs 2018 08:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
'Öğretmenleri sözleşmeli yapmazsak tutamayız'
AK Parti'nin anketinde tek başına meclis çoğunluğu sağlanmıyor
Detay Maxinet'e operasyon... Çaycı dahi gözaltında
Akşener ilk vaadini açıkladı
KPSS ve ÖABT başvuruları ne zaman?
Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak
MHP'de 5 milletvekili adaylık başvurusu yapmadı
İYİ Parti standına saldırıda 8 gözaltı
'Gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 lira vereceğiz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
el bebek gül bebek yetiştirilmek 1
üniversite 2
harun tekin 2
fenerbahçeli taraftarların kafasına sargı bezi takması 3
şehir değiştirmek 2
cevap vermemek 2
eurovision 1
ilker karakaş 2
koca yürekli insan 1
süryani şarabı 1
SON İLANLAR
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Engelli İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MEB Devlet Kitabları Engelli İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Konya Hadim SYDV Personel Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam