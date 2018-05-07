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YouTube yüzlerce kanalı yayından kaldırdı
YouTube üzerinden ödev satışı yapan kanallar tespit edilerek, yüzlerce video ile birlikte yayından kaldırıldı. Geçtiğimiz hafta yapılan araştırmaya göre, 250'den fazla kanalın, ihtiyaç sahibi öğrencilerden ödev yapımı karşılığında para aldığını ortaya çıkmıştı
YouTube'da ödev yapımına ilişkin hileler anlatan yüzlerce video ve ödev satışı yapan kanallar kaldırıldı.
Geçtiğimiz hafta BBC'nin yaptığı araştırma, 250'den fazla kanalın, ihtiyaç sahibi öğrencilerden ödev yapımı karşılığında para aldığını ortaya çıkarmıştı.
YouTube, bu haberlerin karşısında sessiz kalmadı ve tespit ettiği videoları sildiği gibi kanalları da kapattı.
Araştırmaya göre yüzlerce YouTube kanalı izleyicilerine sınıflarını geçmenin kolay ve ucuz bir yolu olduğunu söylüyor.
Bu tür yönlendirmeler içeren videoların 700 milyondan fazla izlendiğinin ortaya çıkmasının ardından YouTube harekete geçti.
Son 10 yılda tüm seviyelerdeki öğrenciler için hayalet yazarlık (bir kişi ile anlaşarak onun adına gizlice yazma işi) endüstrisinin ortaya çıktığını dile getiren araştırmacılar, bu noktada ciddi bir ekonominin döndüğünü belirtiyor.
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