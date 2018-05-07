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Diyarbakır'da otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Diyarbakır'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
Recep Yıldız idaresindeki 21 LA 360 plakalı minibüs, Diyarbakır-Hani karayolunun 50'nci kilometresinde karşı yönden gelen Ahmet Tarhan'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Tarhan ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Tarhan, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tarhan'ın, Hani ilçesine bağlı Kuyular beldesinin eski belediye başkanı olduğu öğrenildi.
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