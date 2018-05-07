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İstanbul'dan dönünce fabrikasını yerinde bulamadı
Sivaslı iş adamı toplantı için gittiği İstanbul'dan Sivas'a döndüğünde, fabrikasındaki makinelerin yerinde olmadığını gördü. Konuyu yargıya taşıyan iş adamı 20 ay geçmesine rağmen 10 tır ile tanışabilecek sayıdaki makinelerine ulaşamadı
Sivaslı sanayici Abdulgafur Arı'nın iddiaları inanılır gibi değil. Arı'nın iddialarına göre Sivas'ta bulunan sanayi tesisindeki iş makineleri iş toplantısı için gittiği İstanbul'da bulunduğu bir gece, kimliği tespit edilemeyen kişi yada kişiler tarafından kaçırılmış.
10 TIR İLE TAŞINABİLİYOR
Olay 2016 yılının Haziran ayında meydana geldi. Yaklaşık 2 bin metre kare alanda 50 personel ile otomobil yedek parçası üretip ihraç eden Arı, ortakları ile bir araya gelmek üzere İstanbul'a gitti. Döndüğünde ise yaklaşık 10 tır ile tanışabilecek sayıdaki makinelerin yerinde olmadığını gördü.
20 AYDIR HABER YOK
Polis çağırıp tutanak tutturan iş adamı avukatları aracılığı ile konuyu yargıya taşıdığını ancak 20 ay geçmesine rağmen makinelerine ulaşamadığını ileri sürdü.
Arı, fabrikada bulunan makinelerin kimler tarafından alındığı görenlere ihbarda bulunmaları halinde kimliklerini gizleyip para ödülü vereceğini belirterek, "1973 yılından bu yana sanayicilik yapıyorum. Otomotiv üzerine yedek parça üretip yurt dışına ihraç ediyordum. 2014 yılında Sivas'ta fabrika kurdum. Burada aynı şekilde yedek parça üretip yurt dışına ihraç ediyorduk. 2016 yılında ortaklarımla bir toplantı için İstanbul'a gittim. Toplantıdan döndüğümde fabrikada ki 10 tır ile taşınabilecek iş makinelerimin çalınmış olduğunu gördüm.
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