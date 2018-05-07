1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'dan dönünce fabrikasını yerinde bulamadı

Sivaslı iş adamı toplantı için gittiği İstanbul'dan Sivas'a döndüğünde, fabrikasındaki makinelerin yerinde olmadığını gördü. Konuyu yargıya taşıyan iş adamı 20 ay geçmesine rağmen 10 tır ile tanışabilecek sayıdaki makinelerine ulaşamadı
07 Mayıs 2018 15:17
Yazdır
İstanbul'dan dönünce fabrikasını yerinde bulamadı

Sivaslı sanayici Abdulgafur Arı'nın iddiaları inanılır gibi değil. Arı'nın iddialarına göre Sivas'ta bulunan sanayi tesisindeki iş makineleri iş toplantısı için gittiği İstanbul'da bulunduğu bir gece, kimliği tespit edilemeyen kişi yada kişiler tarafından kaçırılmış.

10 TIR İLE TAŞINABİLİYOR

Olay 2016 yılının Haziran ayında meydana geldi. Yaklaşık 2 bin metre kare alanda 50 personel ile otomobil yedek parçası üretip ihraç eden Arı, ortakları ile bir araya gelmek üzere İstanbul'a gitti. Döndüğünde ise yaklaşık 10 tır ile tanışabilecek sayıdaki makinelerin yerinde olmadığını gördü.

20 AYDIR HABER YOK

Polis çağırıp tutanak tutturan iş adamı avukatları aracılığı ile konuyu yargıya taşıdığını ancak 20 ay geçmesine rağmen makinelerine ulaşamadığını ileri sürdü.


İHBAR EDENE 10 BİN TL ÖDÜL

Arı, fabrikada bulunan makinelerin kimler tarafından alındığı görenlere ihbarda bulunmaları halinde kimliklerini gizleyip para ödülü vereceğini belirterek, "1973 yılından bu yana sanayicilik yapıyorum. Otomotiv üzerine yedek parça üretip yurt dışına ihraç ediyordum. 2014 yılında Sivas'ta fabrika kurdum. Burada aynı şekilde yedek parça üretip yurt dışına ihraç ediyorduk. 2016 yılında ortaklarımla bir toplantı için İstanbul'a gittim. Toplantıdan döndüğümde fabrikada ki 10 tır ile taşınabilecek iş makinelerimin çalınmış olduğunu gördüm.


Makineler içerisinde elektronik tornalar, CNS cihazları vardı. Polise gittim, rapor tutuldu. Avukatlarım aracılığı ile resmi dairelerin tamamına müracaatta bulundum. Hiçbir yerden sonuç alamadım. Ben burada 50 kişi çalıştırıp, yurt dışına parça ihraç ediyordum. Yaklaşık 20 aydır hiçbir haber yok. Devletimden bu konuda bana yardımcı olmalarını istiyorum. Bu makinelerin yerini bana bildirene, ihbarda bulunana 10 bin TL para ödülü vereceğim. Kesinlikle de ihbarcının kimliğini açıklamayacağım." Şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5,125 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
20 metre yükseklikten dereye uçtu, burnu bile kanamadan çıktı
07 Mayıs 2018 17:51		 Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: 2'si ağır 14 yaralı
07 Mayıs 2018 17:38
Camide 'Üzerimde bomba var' diye bağıran sanık serbest
07 Mayıs 2018 17:14		 Tavuklu pilavdan sonra rahatsızlanan genç kurtarılamadı
07 Mayıs 2018 16:34
Diyarbakır'da otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
07 Mayıs 2018 15:09		 Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik 10 ilde operasyon
07 Mayıs 2018 14:57
Malatya'da 2 yük treni çarpıştı 7 vagon raydan çıktı
07 Mayıs 2018 14:53		 Üniversiteli Zülal'in öldürülmesi ile ilgili korkunç iddia!
07 Mayıs 2018 14:31
Önce kız arkadaşını sonra kendini bıçakladı
07 Mayıs 2018 13:49		 Diyarbakır'da kaza: 2'si ağır 13 kişi yaralandı
07 Mayıs 2018 12:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
'Öğretmenleri sözleşmeli yapmazsak tutamayız'
AK Parti'nin anketinde tek başına meclis çoğunluğu sağlanmıyor
Detay Maxinet'e operasyon... Çaycı dahi gözaltında
Akşener ilk vaadini açıkladı
KPSS ve ÖABT başvuruları ne zaman?
Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak
MHP'de 5 milletvekili adaylık başvurusu yapmadı
İYİ Parti standına saldırıda 8 gözaltı
'Gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 lira vereceğiz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
el bebek gül bebek yetiştirilmek 1
üniversite 2
harun tekin 2
fenerbahçeli taraftarların kafasına sargı bezi takması 3
şehir değiştirmek 2
cevap vermemek 2
eurovision 1
ilker karakaş 2
koca yürekli insan 1
süryani şarabı 1
SON İLANLAR
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Engelli İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MEB Devlet Kitabları Engelli İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Konya Hadim SYDV Personel Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam