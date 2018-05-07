Mamak'taki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

'ÖĞRETMENLERİ SÖZLEŞMELİ YAPMAZSAK TUTAMAYIZ' Bakan Yılmaz: (Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapılan zorunlu çalışma süresi) İşin doğası gereği nerede ihtiyaç varsa devlet memuru olarak orada görev yapması lazım. 2016'da 2 bin kişi atanmış, 3 bin kişi ayrılmış buradan. Dolayısıyla da bu sistemi yapmazsak burada öğretmen tutamayız