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Mamak'taki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde etkili olan sel, çok sayıda otomobili önüne kattı. Araçların sürüklenme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı
Ankara'da cumartesi öğlen saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Mamak Boğaziçi'nde sel meydana geldi. Felaketinin boyutu yeni çıkan görüntülerle ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre, Ankara'da aniden bastıran sağanak yağış, Mamak'ta sele neden oldu.
Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde etkili olan sel, çok sayıda otomobili önüne kattı.
Araçların sürüklenme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kişinin sürüklenen arabanın üzerine çıkarak selden kurtulma anı görüntüye yansıdı.
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