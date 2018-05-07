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PTT alımındaki 1 yıl ikamet şartına tepki var

PTT A.Ş.'nin yayımladığı 5 bin kişilik alımda yer alan 1 yıl ikamet şartına tepki var
07 Mayıs 2018 15:40
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PTT alımındaki 1 yıl ikamet şartına tepki var

PTT A.Ş.'nin 5 kişilik personel alımı geçen hafta yayımlanmıştı. Tıklayınız.

İlanda şu şart yer almaktadır:

"2018/1 personel alımı başvuru tarihi itibariyle Mernis adresinin bulunduğu İl'de en az bir yıl süre ile ikamet edenler, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlara başvuru yapacaktır."

Ancak naklen geçişleri en aza indirmek için konulan bu şart adayların tepkisine neden olmaktadır.

İŞKUR bile, Danıştay kararı sonrasında işçi alımlarında aranan ikamet etme şartını kaldırmışken PTT'nin bu yola başvurmasının haksızlık oluşturacağı belirtilmektedir.

Örneğin "mimar alımında sadece 14 il var diğer 67 ildeki mimarın hakkı ne olacak? Postacı alımında 73 il var diğer 8 ilde yıllardır bu iş için bekleyen adayların günahı nedir? Osmaniye, Türkiye'de posta hizmetleri bölümünün açıldığı ilk il ve o ilde o bölümü okumuş yüzlerce aday varken Osmaniye'den de alım yok, oradaki adaylar sınava dahi giremeyecek mi?" diye sorulmaktadır.

Dolaysıyla haksızlıklar oluşmaması açısından ikamet şartının yeniden gözden geçirilmesinde yarar bulunmaktadır.
Memurlar.Net - Özel

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