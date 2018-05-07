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CHP'den AK Parti'nin manifestosuna tepki

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosunu "yüzyılın komedisi" olarak nitelendirerek, "16 yılda yok ettiklerini manifesto yapmış, vaadediyorlar" dedi
07 Mayıs 2018 15:35
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CHP'den AK Parti'nin manifestosuna tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, basın toplantısında gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tezcan, şöyle konuştu:

"24 Haziran'da çoğulcu demokrasiyi birlikte teshis edeceğiz. Muharrem İnce, aday tanıtım toplantısında parti rozetini çıkardı, Türk bayrağı rozeti taktı.

Biz, bütün millet kucaklayan bir cumhurbaşkanı istiyoruz. 81 milyonu kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacak. Millet ittifakının seçimde ezici bir çoğunla çıkacağını, tek adam uygulamalarını yerle bir edeceğini göreceğiz.

Tek adam telaş ve kaygıya düştü. İktidardan gitmemek için askeri vesayete başvurdular. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Abdullah Gül'e telkin ziyaretinde bulundu.

Siyasete üniforma sokulmuştur, üniforma ile millet tehdit edilmiştir.

Erdoğan ve Bahçeli askeri vesayetten medet umar hale gelmiştir. Yeni bir 28 Şubat elbisesi giymişlerdir.

20 Temmuz sivil darbesinin askeri ayağının tamamlanmasıdır. 20 Temmuz darbesi askeri elbise giymiştir. Ama çare yok.

Millet sandığa gidecek askeri vesayet hevesini kursaklarında bırakacaktır.

Devlet Bahçeli milleti korkutmaya çalışmıştır. İmza verenler FETÖ'cülükle tehdit edilmiştir. Amaç rakipsiz bir yarıştır.

Seçmene iftira atmaktan sıkılmamaktadır. Sayın Bahçeli bu ne iştir? İttifak kurduğun ayakta, Pensilvanya'yı mihrap yapanlar hangi ayak?

Recep Tayyip Erdoğan dün manifestosunu açıklamış. Yüzyılın komedisi. 16 yılda yok ettiklerini manifesto yapmış, vaadediyor.

16 yıldır bu ülkeyi sen yönettin. Yok edenin vadine inanılmaz. Onların bu ülkeye verecekleri askeri vesayet, zulüm, zorbalık ve acıdır."
Memurlar.Net
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