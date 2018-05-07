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Muğla'da korkutan hortum
Muğla'nın Datça ilçesinde bugün meydana gelen hortum görenleri şaşkına çevirirken, bölge sakinlerine kısa süreli bir korku yaşattı. Yunanistan'ın Sömbeki Adası (Simi) ile Datça arasında meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı
Muğla'da bu öğlen saatlerinde yaşanan doğa olayında, Kargı Koyu Mevkii Datça Meteoroloji Müdürlüğü binası üzerinde net bir şekilde görüntülenen hortum, bir süre denizden gökyüzüne doğru yükseldi.
Gökyüzünde adeta kara bulutların arasında açılan bir deliğe doğru hareket eden hortum, yağmurun ardından Sömbeki Adası'na doğru ilerleyerek gözden kayboldu.
Yaklaşık 10 dakika kadar süren doğa olayını bölge sakinleri cep telefonlarına kaydetti.
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