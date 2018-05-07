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Soylu'dan 'yalan haber' için suç duyurusu
İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı, müvekkili hakkında yazılan yalan, hakaret ve iftira içerikli haberler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, müvekkili hakkında yazılan yalan, hakaret ve iftira içerikli haberler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Avukat Kızılca, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkili Bakan Soylu ile ilgili, belirli çevrelerden beslenen, yalan üzerine kurgulanmış haberlerin bir süredir periyodik olarak servis edildiğini belirtti.
Bu iftira ve hakaret içerikli haberler kapsamında bugün Cumhuriyet Gazetesinde yer alan "İntihar Dosyası Soylu'ya Uzandı" başlıklı haberin yalan, hakaret ve iftira içerikli olduğunu ifade eden Kızılca, söz konusu haberde imzası bulunan muhabir, ilgili gazetenin sorumluları ve soruşturma sırasında tespit edilecek bu haberleri kurgulayan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.
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