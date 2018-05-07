Bakan Tüfenkci: Gümrüklerde 'sessiz' bir devrim yaptık

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gümrüklerin yazılımın tamamını değiştirdiklerini belirterek, "Bilge Sistemi adını verdiğimiz bu yazılımın ihalesini bitirdik. Bu sessiz bir devrim oldu." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tüfenkci, seçimlerini tamamlayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Tüfenkci, bakanlıktaki kabulde, İTO gibi reel sektörün temsilcisi oda ve borsaların önemine dikkati çekerek, hükümetin ve odanın aynı amaç etrafında birleştiğini ifade etti.

Çözüm önerilerini reel sektörle birlikte geliştirmenin önemine işaret eden Tüfenkci, sektörlerin veya komitelerin sorunlarını çözme noktasında ilgili bakanlıklarla temasa geçerek iyi çalışmalar ortaya koymanın, odaların önemli görevlerinden biri olduğunu kaydetti.

Tüfenkci, 24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye'nin refah düzeyinin daha da artacağını savunarak, yeni sistemin en çok iş dünyasına fayda sağlayacağını ifade etti. Tüfenkci, "Türkiye seçim sonrasında yeni bir sisteme geçiyor, deyim yerindeyse makas değişiyor. Bu sistemde bizim beklentimiz, umudumuz şu andaki parlamenter sistemin aksaklıklarını giderecek bir sistem olması. Bürokrasinin azaltılmasından tutun da işlerin hızlanmasına, etkin kararlar alınabilmesine imkan sağlayan bir sisteme geçiyoruz. İnşallah bu sistemle daha güçlü bir Türkiye'ye kavuşacağız ve refah düzeyimiz daha da artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin istikrarı yakalama konusunda belli bir noktaya geldiği anda istikrarı bozucu engeller çıkarıldığını anlatan Tüfenkci, bir süredir döviz üzerinden bir operasyon yapılmaya çalışıldığını kaydetti. Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Şimdi de seçimler üzerinden bir algı operasyonu yürütme çabası var. Başkanlık için sayın Cumhurbaşkanımıza oyumuzu vereceğiz ama milletvekilliği seçimleri için partiye oy vermeyeceğiz. Çünkü sistem şöyle kuruldu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başkanın karşısında Meclis var. Birinden birinde çoğunluk sağlanamazsa sistem kilitleniyor. Böyle olunca da sistem çalışamaz, beklenen fayda sağlanamaz hale geliyor. AK Parti koalisyon konumuna geçsin, yasalar geçmesin, hızlanma olmasın diye düşünülüyor. İnşallah hep beraber tüm bunların üstesinden geleceğiz."

- "Gümrükte sessiz devrim"

Öte yandan gümrüklerin yazılımının tamamını değiştirdiklerini bildiren Tüfenkci, "Bilge Sistemi' adını verdiğimiz bu yazılımın ihalesini bitirdik. Bu sessiz bir devrim oldu, henüz kimse farkında değil. Bu yazılım bittiğinde siz ofisinizde görüntülü olarak ihraç veya ithal ettiğiniz malın nerede, hangi aşamada olduğunu göreceksiniz. " ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, gümrüklerde artık kağıt hiç kullanılmayacağına, her şeyin elektronik ortamda olacağına işaret ederek, insan temasını en aza indireceklerini kaydetti.

Bu sistemle memurun performansını da ölçmeye başladıklarını belirten Tüfenkci. "Bilge Sistemi tamamen hayata geçtiğinde o malın gümrükte neden beklediğini sorabileceksiniz, anında haberdar olabileceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.