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Bitpazarından çıkan hikaye belgesel oldu

Bitpazarından aldığı mektuplar sayesinde dağ kazasında hayatını kaybeden gencin hikayesine ulaşan akademisyen, 44 yıl önce ölen gencin yaşamını belgeselle anlattı
07 Mayıs 2018 16:22
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Bitpazarından çıkan hikaye belgesel oldu

İzmir'de, bitpazarından aldığı eski mektuplar sayesinde 44 yıl önce dağ kazasında hayatını kaybeden gencin hikayesine ulaşan akademisyen, dağcının hayatını belgesele dönüştürdü.

Yaşar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Kaya, 2016 yılında bitpazarından 5 lira karşılığında 1970'lerin başında yazılmış mektuplar satın aldı.

Mektupların 19 yaşındayken 1974 yılında dağ kazasında hayatını kaybeden Kazım Küçükalp'e ait olduğunu belirleyen Doç. Dr. Kaya, hikayesinden etkilendiği Küçükalp'in mektuplarının sahipleri ile ağabeyine ve onunla dağa çıkanlara ulaştı. Doç. Dr. Kaya, "Bu hayatın ona bir borcu var" diyerek Küçükalp'in hikayesini belgeselle anlattı.

- "Pek çok yeni, güzel insan tanıdım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, Küçükalp'in mektuplarıyla, yaşadıklarıyla, hayatıyla kendisini anlamlı bir yolculuğa çıkardığını belirtti.

Onun yaşadığı eve gittiğini, mektuplarda yazan isimlerden o dönemki arkadaşlarına, ağabeyi ve yeğenine ulaştığını aktaran Kaya, şunları ifade etti:

"Yaklaşık iki yılda İzmir, Ankara, İstanbul ve Artvin'de çekimleri gerçekleştirdik. Artvin'de tırmanış öncesi Kazım'ı gören, kurtarma operasyonuna katılan köylülerle görüştük. Toplamda 27 kişi ile görüşme yapıldı. Bu yolda pek çok arkadaşım, öğrencim, kalpleriyle, bilgi ve becerileriyle bana eşlik etti. Pek çok yeni, güzel insan tanıdım. Onlarla birlikte bir yandan Kazım'ın hikayesini yeniden kurarken, öte yandan 70'li yılların Türkiye'sine, gençlik kültürünün dışa vurumlarına baktık, hatırlamaya çalıştık.

Ben onun için bir şey yapmaya çalıştım. O güzel insanın hayatının 19 yaşında bir anda kesilmesine hiçbir anlam veremedim ve bu hayatın ona bir borcu var, bunu ben ödeyeceğim ödeyebildiğim kadar dedim ve yapabileceğim sadece buydu."

- Ailesi izledi

Filmin üniversitede yapılan ilk gösterimine Küçükalp'in ağabeyi Attila Küçükalp, yeğeni Burak Kazım Küçükalp, Ankara Fen Lisesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden arkadaşları da katıldı.

Ağabeyi Attila Küçükalp, gösterimde yaptığı açıklamada "Kardeşim 19 yaşında hayatının baharında aramızdan ayrıldı. Bu hayatta bir izinin olması gerekirdi. Kimsesi yok, akrabası yok yalnızca biz varız ve bir kabri var. 44 yıl sonra hatırlanması, böyle bir filmle ölümsüzleşmesi beni çok mutlu etti. Dilek Hocamıza ve onunla ilgili hatıralarını anlatan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeğeni Burak Kazım Küçükalp de bu filmle amcasını tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

"Kazım" Belgeselinin, 10. TRT Belgesel Ödülleri'nde Ulusal Profesyonel Kategori'de finale kalan 12 filmden biri olduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı
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