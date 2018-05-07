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Tavuklu pilavdan sonra rahatsızlanan genç kurtarılamadı
Kocaeli'de bir üniversite öğrencisi, tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye başvuran genç, taburcu olduğu gece hayatını kaybetti
Kocaeli'de 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu, seyyar satıcıdan tavuklu pilav yedi.
Genç, bir süre sonra bulantı şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gitti.
Serum tedavisinin ardından taburcu edilen Ömeroğlu, gece tekrar fenalaştı.
Arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan öğrenci, kurtarılamadı.
İl sağlık müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı. Üniversiteli gencin ölüm nedeni, otopsiyle belli olacak.
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