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FETÖ davasında 7 rütbeli sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun derdest edilerek cezaevine götürülmesine ilişkin davada, savcı mütalaasını sundu
07 Mayıs 2018 16:36
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FETÖ davasında 7 rütbeli sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Hadımköy General Kani Akman Kışlası ve cezaevinde meydana gelen olaylarda dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun derdest edilerek cezaevine götürülmesine ilişkin 8'i tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 8 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve aileleri katıldı.

Başbakanlık ile Milli Savunma Bakanlığı avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, tutuklu sanıklardan eski Albay Mehmet Yorgancı ve eski Yarbay Mehmet Erol, eski Binbaşılar Erhan Savur, Fatih Irmak, eski Yüzbaşılar Kenan Keskin, Münür Sözen ile eski Üsteğmen Arif Yıldırım'a "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istendi.

Savcılık mütalaasında ayrıca aynı sanıklar hakkında, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da ikişer yıldan beşer yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Sanıklardan Eyüp Karahan ve Veysel Ertem'in "Anayasa'yı ihlal", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli derecede delil bulunamaması nedeniyle beraatine hükmedilmesi öngörüldü.

Mütalaada, sanık eski Astsubay Okan Şentürk'ün "Anayasa'yı ihlal", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan beraati istenirken, sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Savcılık mütalaasında diğer sanıkların ise beraatine karar verilmesi istendi.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünü açıklamasının ardından söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek, tarafların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

Ceza istemleri

İddianamede, 11'i rütbeli 62 asker sanığın "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbus etme", "Turkiye Cumhuriyeti hukumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbus etme" ve "anayasal duzeni ortadan kaldırmaya teşebbus etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Müdahil Bekiroğlu'nun derdest edilmesi eylemiyle ilgili 11 rütbeli sanığın ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan 12 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Muhabir: Murat Paksoy, Muhammed Enes Can, Murat Kaya
Anadolu Ajansı
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