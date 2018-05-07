Muharrem İnce: CHP bu kafayla iktidar olamaz

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel merkezine geldi. İnce ile birlikte asansöre binen CHP'liler ağırlık limitini aşınca İnce, birilerinin inmesini istedi. İşte o anda olanlar oldu.

"PARTİNİN NEDEN İKTİDAR OLAMADIĞI BELLİ, BU KAFAYLA İKTİDAR OLUNMAZ"

Beraberindeki partililerle asansöre binen ince, asansör ağırlık limiti aşıldığı için asansörün hareket etmediğini fark etti. Ancak, İnce'nin "Birinin inmesi lazım" uyarısını asansördeki CHP'liler duymazdan geldi. Kimsenin inmediğini gören İnce, "Ben ineyim ya ben ineyim." diyerek asansörden indi. CHP'lilere isyan eden İnce, "Partinin niye iktidar olamadığı çok belli. Bu kafayla iktidar olmaz. Böyle bir şey olur mu ya?" dedi.