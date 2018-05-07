|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Muharrem İnce: CHP bu kafayla iktidar olamaz
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce CHP Genel Merkezi'nde gergin anlar yaşadı. Asansöre fazla binen CHP'liler inmeye yanaşmayınca İnce, 'Partinin niye iktidar olmadığı belli. Bu kafayla iktidar olunmaz' dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel merkezine geldi. İnce ile birlikte asansöre binen CHP'liler ağırlık limitini aşınca İnce, birilerinin inmesini istedi. İşte o anda olanlar oldu.
"PARTİNİN NEDEN İKTİDAR OLAMADIĞI BELLİ, BU KAFAYLA İKTİDAR OLUNMAZ"
Beraberindeki partililerle asansöre binen ince, asansör ağırlık limiti aşıldığı için asansörün hareket etmediğini fark etti. Ancak, İnce'nin "Birinin inmesi lazım" uyarısını asansördeki CHP'liler duymazdan geldi. Kimsenin inmediğini gören İnce, "Ben ineyim ya ben ineyim." diyerek asansörden indi. CHP'lilere isyan eden İnce, "Partinin niye iktidar olamadığı çok belli. Bu kafayla iktidar olmaz. Böyle bir şey olur mu ya?" dedi.
Bu haber 21,447 defa okundu. 39 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI