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BMC, insansız zırhlı araç için atağa geçti

Zırhlı kara aracı üreticisi BMC, zırhlı araç ailesi üyelerinden AMAZON 4x4'e insansız, uzaktan kumandayla kullanılabilme yeteneği kazandırdı
07 Mayıs 2018 17:06
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BMC, insansız zırhlı araç için atağa geçti

Türk savunma sanayisinin lider zırhlı araç üreticilerinden BMC, AMAZON 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı insansız olarak uzaktan kumandayla görev yapabilecek.

BMC, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en kapsamlı faaliyetlerinden olan Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda (EFES-2018) 12 aracını sergiliyor.

Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde icra edilen tatbikat, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde yapılıyor.

BMC, 580 metrekarelik stant alanında, 2'si yeni konfigürasyona sahip toplamda 12 farklı aracını sergiliyor. BMC, mayına karşı korumalı ve çok amaçlı zırhlı araç ailesinin üyeleri KİRPİ, AMAZON ve VURAN ile emniyet birimlerine özel olarak üretilen gizli zırhlı midibüs sergilenen ürünler arasında yer alıyor.

BMC tarafından EFES-2018'de sergilenen en önemli araçlardan biri olan AMAZON İnsansız Uzaktan Kumandalı - Çok Amaçlı Zırhlı Araç, personele mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı koruma sağlıyor. Araç, 7 kişilik taşıma kapasitesi ve yüksek manevra kabiliyetiyle ön plana çıkıyor. Aracın teknik özellikleri arasında; otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme, patlak gider lastik, çevresel görüş kamerası, karartma ve kamuflaj ışığı standart olarak bulunuyor.

İnsansız uzaktan kumanda sistemi, günümüz meskun mahal ve asimetrik savaş ortamlarına uygun, Türkiye'nin bulunduğu ortam koşullarına adapte edilmiş özgün tasarımla hayata geçirildi.

AMAZON 4X4 üzerine tasarlanan sistem temel olarak aracın atıl kabiliyeti dahil olmak üzere tüm özelliklerinin uzaktan gerçek zamanlı kullanılmasına imkan sağlıyor. Tüm bu kabiliyetler, standart olarak LOS (line of sight, görüş menzili) şartlarda 5 kilometre, yerleşim alanları içerisinde 1 kilometre yarıçap dahilinde kullanılabiliyor.

Her türlü karıştırma ve bastırma koşullarında emniyetli şekilde görev yapabilen sistem, tehlikeli ve şüphe uyandıran her türlü durumda çok kısa sürede uzaktan kumandalı hale dönüştürülerek personel tehlikeye atılmadan keşif gözetleme, mayın, el yapımı patlayıcı kontrolü ve terörist etkisiz hale getirme görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor.

Tüm fonksiyonlar uzaktan kumandada

AMAZON İnsansız Uzaktan Kumandalı - Çok Amaçlı Zırhlı Araç'ta kullanılan sistemlerin öne çıkan bazı özellikleri şöyle:

- Uzaktan kumandayla görüş alanı içerisinde 5, görüş dışında 1 kilometre görev yarı çapına sahip bulunuyor.

- Kumanda konsolu sabit noktada bulunabileceği gibi hareketli araçlar üzerinde de yer alabiliyor.

- Araca ait tüm komutalar (vites, gaz, fren, direksiyon, aydınlatma ve benzeri ) uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyor.

- Aracın iç tasarımında otonom olduğu anlaşılamıyor ve operatör kullanımına kısıtlılık içermiyor. Normal görevlerini rahatlıkla ifa edebiliyor. Ancak uzaktan kumandayla kontrol edildiğinde içerideki kontroller devre dışı bırakılıyor. Bu sayede araç içerisine girilse dahi araç görevinden ayrılmıyor. Bu özellik sayesinde aracın içine üçüncü kişiler binse dahi hiçbir zaman müdahale edemiyor.

- Gerçek zamanlı 11 kamera görüntüsü kumandaya iletiliyor ve araç kumanda arasında gerçek zamanlı 256 bit şifreli telemetriyle kumanda ediliyor.

- Herhangi bir kumanda kaybında araç kendini emniyetli pozisyona alarak durduruyor.

- Araç üzerinde çevresel farkındalığı sağlamak üzere 360 dereceyi kör noktada bırakmayacak şekilde 8 kamera bulunuyor.

- 30x optik yakınlaştırma kabiliyetli full HD gündüz kamerası ve 4x dijital yaklaştırmalı soğutmasız tip termal kamera donanımlarıyla zifiri karanlıkta dahi etkin şekilde görev yapabiliyor.

- Kule üzerinde bulunan lazer mesafe ölçerle otomatik balistik düzeltme yapılabiliyor, otomatik hedef takip gerçekleştirilebiliyor.

Göksel Yıldırım, Tolga Albay
Anadolu Ajansı
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