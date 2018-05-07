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HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'tan seçim vaatleri
Gençler, kadınlar ve emekliler için seçim vaatlerini açıklayan HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, "Bunların hepsini 'Ben' yaparım demiyorum, 'Biz' yaparız diyorum. Yeter ki 'Biz' olalım" ifadelerini kullandı
Fox TV haber spikeri Fatih Portakal'ın Twitter'dan cumhurbaşkanı adaylarına yönelttiği soruya cevap veren Demirtaş, "Gönül isterdi ki, bunları sizinle yüz yüze konuşabilelim. Şimdilik, fikirlerimi buradan kısaca belirtmekle yetinmiş olayım" dedi.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, Portakal'ın 5 Mayıs'ta Twitter'dan
paylaştığı, "Liderlerden çözümünü duymak istediğim 3 mesele var: 1- Gençlerin
geleceklerine nasıl umut olacasınız? 2- Kadın yurttaşlari toplumda nasıl eşit
hale getireceksiniz? 3- Emeklilikten sonraki hayatı nasıl daha mutlu kılacaksınız?
Süslü cümleler kurmak kolay, bunlara cevap var mı?" mesajına yanıt verdi.
Demirtaş, şöyle devam etti: "Ülkemizdeki her 5 gençten biri işsizdir.
Sadece iş hayatındaki çalışma sürelerinin kısaltılmasını, asgari harcamaların
kısıtlanmasını ve kamudaki makam arabası, helikopter, uçak gibi israf kalemlerinin
bitirilmesini sağlayarak bile gençlere büyük bir istihdam alanı yaratabiliriz."
'KADINLARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ'
Demirtaş, 'Kadınlar' için başlıklı cevabında, "Türkiye, çocuk doğurma oranlarının en yüksek, buna karşın ulaşılabilir bakım merkezlerinin en az olduğu ülkelerden biri. Bu nedenle ilk adımlardan biri olarak, çocuk bakım ve eğitim merkezlerinin sayısını artıracağız. Böylece kadınların, sosyal, ekonomik ve siyasal hayatına katılımın önündeki engellerden birini ortadan kaldıracağız" dedi.
'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3000 LİRA OLACAK'
12 milyon emeklinin üçte ikisinin halen çalıştığını ifade eden Demirtaş, emekli
maaşı olmayan 1 milyon yaşlıya aylık 1000 lira vereceklerinin vaat etti. Demirtaş,
emeklilere birçok hizmetin ücretsiz verileceğini belirtti. Demirtaş, şu ifadeleri
kullandı:
'HEPSİNİ BEN YAPARIM DEMİYORUM, BİZ YAPARIZ DİYORUM'
Demirtaş, vaatlerinin sonunda şunları söyledi: "Bunlarla birlikte, bir de cumhurbaşkanlığının masraflarını kısarsak kaynak yeter de artar bile:) Bunların hepsinin de 'Ben' yaparım demiyorum, 'Biz' yaparız diyorum. Yeter ki 'Biz' olalım."
Sputnik
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