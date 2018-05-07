1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'tan seçim vaatleri

Gençler, kadınlar ve emekliler için seçim vaatlerini açıklayan HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, "Bunların hepsini 'Ben' yaparım demiyorum, 'Biz' yaparız diyorum. Yeter ki 'Biz' olalım" ifadelerini kullandı
07 Mayıs 2018 17:21
Yazdır
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'tan seçim vaatleri

Fox TV haber spikeri Fatih Portakal'ın Twitter'dan cumhurbaşkanı adaylarına yönelttiği soruya cevap veren Demirtaş, "Gönül isterdi ki, bunları sizinle yüz yüze konuşabilelim. Şimdilik, fikirlerimi buradan kısaca belirtmekle yetinmiş olayım" dedi.


PORTAKAL SORDU, DEMİRTAŞ YANITLADI

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, Portakal'ın 5 Mayıs'ta Twitter'dan paylaştığı, "Liderlerden çözümünü duymak istediğim 3 mesele var: 1- Gençlerin geleceklerine nasıl umut olacasınız? 2- Kadın yurttaşlari toplumda nasıl eşit hale getireceksiniz? 3- Emeklilikten sonraki hayatı nasıl daha mutlu kılacaksınız? Süslü cümleler kurmak kolay, bunlara cevap var mı?" mesajına yanıt verdi.
"Sorularınızın bana gelmesi biraz zaman aldı, koşullar malum" diyen Demirtaş, 'Gençler' için başlığında verdiği cevapta, "Türkiye'deki gençlerin önündeki en büyük engel AKP iktidarıyla derinleşen yoksulluktur. Yoksulluk ve tüm fırsat eşitsziliklerinin ortadan kaldırılması gençlerin potansiyelini ortadan kaldıracaktır" dedi.


'GENÇ KART PROJESİ: AYLIK 500 LİRA YÜKLENECEK'

Demirtaş, şöyle devam etti: "Ülkemizdeki her 5 gençten biri işsizdir. Sadece iş hayatındaki çalışma sürelerinin kısaltılmasını, asgari harcamaların kısıtlanmasını ve kamudaki makam arabası, helikopter, uçak gibi israf kalemlerinin bitirilmesini sağlayarak bile gençlere büyük bir istihdam alanı yaratabiliriz."
'Genç Kart' projesi hazırladıklarını belirten Demirtaş, karta aylık 500 lira yükleneceğini, bununla ulaşım, yemek ve kültür gibi harcalamaların yapılabileceğini kaydetti.

'KADINLARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ'

Demirtaş, 'Kadınlar' için başlıklı cevabında, "Türkiye, çocuk doğurma oranlarının en yüksek, buna karşın ulaşılabilir bakım merkezlerinin en az olduğu ülkelerden biri. Bu nedenle ilk adımlardan biri olarak, çocuk bakım ve eğitim merkezlerinin sayısını artıracağız. Böylece kadınların, sosyal, ekonomik ve siyasal hayatına katılımın önündeki engellerden birini ortadan kaldıracağız" dedi.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3000 LİRA OLACAK'

12 milyon emeklinin üçte ikisinin halen çalıştığını ifade eden Demirtaş, emekli maaşı olmayan 1 milyon yaşlıya aylık 1000 lira vereceklerinin vaat etti. Demirtaş, emeklilere birçok hizmetin ücretsiz verileceğini belirtti. Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"Emekli maaşı olmayan bir milyon yaşlıya 1000 lira ödeme yapacağız. En düşük, emekli maaşını 3000 lira yapacağız. Kıdem tazminatı ve emekli ikramiyesini güvence altına alacağız. Böylece çalışanlar zamanı geldiğinde emekli olmaktan imtina etmeyecekler. Bu yolla gençlere yeni iş ilanları da açmış olacağız."

'HEPSİNİ BEN YAPARIM DEMİYORUM, BİZ YAPARIZ DİYORUM'

Demirtaş, vaatlerinin sonunda şunları söyledi: "Bunlarla birlikte, bir de cumhurbaşkanlığının masraflarını kısarsak kaynak yeter de artar bile:) Bunların hepsinin de 'Ben' yaparım demiyorum, 'Biz' yaparız diyorum. Yeter ki 'Biz' olalım."

Sputnik
Bu haber 2,597 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: FETÖ bir virüstür, tam olarak temizlemeli
07 Mayıs 2018 19:39		 Karamollaoğlu ile İnce bir araya geldi
07 Mayıs 2018 19:07
Erdoğan'dan Muharrem İnce cevabı: Partimde kabul edebilirim
07 Mayıs 2018 19:02		 CHP'de aday adaylığı başvuruları 2 bine yaklaştı
07 Mayıs 2018 17:45
100 bin imzada son durum
07 Mayıs 2018 17:32		 Ünal: 300 sözde Fransız aydının bildirisi bağnazlıktır
07 Mayıs 2018 17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'i resmi törenle karşıladı
07 Mayıs 2018 17:11		 'Ekonomide güçlenmemiz için kültürel olarak bağımsız olmamız gerekiyor'
07 Mayıs 2018 17:09
Muharrem İnce: CHP bu kafayla iktidar olamaz
07 Mayıs 2018 16:48		 MHP: İYİ Parti'ye saldırı düpedüz provokasyon
07 Mayıs 2018 16:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
'Öğretmenleri sözleşmeli yapmazsak tutamayız'
AK Parti'nin anketinde tek başına meclis çoğunluğu sağlanmıyor
Detay Maxinet'e operasyon... Çaycı dahi gözaltında
Akşener ilk vaadini açıkladı
KPSS ve ÖABT başvuruları ne zaman?
Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak
MHP'de 5 milletvekili adaylık başvurusu yapmadı
İYİ Parti standına saldırıda 8 gözaltı
'Gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 lira vereceğiz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
harun tekin 2
bim 4
Marcus Tullius Cicero 2
kiracı 1
beyaz tenli olmak 2
cepte unutulan para 3
leicester city 2
yeni doğan bebeği birilerine benzetmek 1
bir kahve olsa da içsek 1
üniversite 2
SON İLANLAR
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Engelli İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MEB Devlet Kitabları Engelli İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Konya Hadim SYDV Personel Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam