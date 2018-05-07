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Ünal: 300 sözde Fransız aydının bildirisi bağnazlıktır
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "300 Fransız sözde aydının bildirisi bağnazlıktır. İmza attıkları utanç vesikasını lanetliyorum" dedi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de aralarında bulunduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçinin "şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı" iddiasıyla Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemesine sert tepki geldi.
Twitter'dan açıklama yapan Ünal şu ifadeleri kullandı:
''Fransa'da 300 sözde aydının, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını talep eden bir bildiri yayınlaması en hafif tabirle bağnazlıktır. Siyasetin ve akademinin arkasına saklanarak İslam düşmanlığı yapmak, kutsal kitaba dil uzatmak ve Müslümanlara hakaret etmek Avrupa'nın içinde bulunduğu ruh haliyle ilgilidir.''
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