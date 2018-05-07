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100 bin imzada son durum
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine 100 bin imza ile katılmak için başvuru yaptı. 4 Mayıs'tan bu yana toplanan imza sayısı 434 bin 602. Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu yeterli sayının üstünde imzaya ulaşırken, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz henüz istenen imzayı toplayamadı. İşte 100 bin imzada son durum
24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanı seçimine 100 bin imza ile katılmak için 4 aday başvuru yaptı. İYİ Parti lideri Akşener, TBMM'de grubu bulunmasına rağmen 100 bin imza ile aday olmak istediğini belirterek başvuru da bulundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Adalet Partisi lideri Vecdet Öz de adaylık için YSK'ya başvurdu.
4 adayın başvurularında eksiklik görülmemesi üzerine başvurular kabul edildi.
4 Mayıs Cuma gününden itibaren adaylar için YSK'nın seçim koordinasyon merkezlerinde imzalar toplanmaya başlandı.
Şu ana kadar toplanan imza sayısı 434 bin 602'ye ulaştı.
Akşener ve Karamollaoğlu yeterli sayının üzerinde imzalara ulaşmayı başardı. Perinçek ve Öz ise yeterli imzayı toplamak için çalışmalarını sürdürüyor.
İşte adayların bugün itibarı ile topladıkları imza sayısı...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 226 bin 562
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: 146 bin 85
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: 60 bin 222
Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz: bin 733
Adaylar için imza verme süresi 9 Mayıs'ta son bulacak, YSK katılacak adayları 13 Mayıs'ta açıklayacak.
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