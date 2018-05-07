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Dolar ne kadar?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
07 Mayıs 2018 17:36
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Dolar ne kadar?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 4,2450 4,2470 4,2620 4,2630
Avro 5,0660 5,0680 5,0780 5,0790
Sterlin 5,7370 5,7750 5,7550 5,7840
İsviçre Frangı 4,2100 4,2250 4,2330 4,2540
ANKARA
ABD Doları 4,2200 4,2600 4,2450 4,2750
Avro 5,0300 5,0800 5,0530 5,0930
Sterlin 5,6740 5,7750 5,7100 5,8070
Anadolu Ajansı
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