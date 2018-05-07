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Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: 2'si ağır 14 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 2'isi ağır 14 kişi yaralandı.
07 Mayıs 2018 17:38
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Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: 2'si ağır 14 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 2'isi ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, Çermik ilçesi Karataş Mahallesi Tilkitepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaylacık köyünden gelen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 56 AT 267 plakalı öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada aralarında öğrencilerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Çermik, Ergani ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sırasında olay yerinde olduğunu belirten Ayhan Demir adlı vatandaş, "Kaza olduğunda 100 metre ilerideki suyun başındaydım. Ses gelince o tarafa döndüm. Hemen yardıma koşup, 112 ve 156'yı aradım" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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