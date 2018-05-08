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2018 \ OHAL Komisyonu Kararları

OHAL Komisyonundan Wi-Fi kararı

OHAL Komisyonu ortak hattan kullanılan internette çıkan Bylock'tan dolayı kamu görevinden çıkarılan astsubay için göreve iade kararı verdi.
08 Mayıs 2018 14:05
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OHAL Komisyonundan Wi-Fi kararı

Astsubay olarak çalışan bir kamu görevlisi, Bylock kullandığı gerekçesiyle, 669 sayılı KHK'yla kamu görevinden çıkarılmıştır.

Cumhuriyet Savcılığının yaptığı araştırmada, Bylock programına ID ekleyenlerin verdikleri isimler ve tüm Bylock içeriği incelediğinde, Bylock'un ihraç edilen kamu görevlisi tarafından değil M.V.K isimli başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığı tespiti yapılmıştır.

Ayrıca, OHAL Komisyonu ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışma yapmış ve şu tespitte bulunmuştur:
"Başvurucu hakkında terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatını ortaya koyan herhangi bir bilgi veya belge elde edilememiştir.

Memurlar.net'in notu: OHAL Komisyon kararlarını bekleyen 100 bin kişi bulunmaktadır. Hakkınızda verilmiş bir komisyon kararı var ise, geride kalanlara yol göstermesi açısından, 0 532 540 0 590 nolu whatsapp numarası üzerinden memurlar.net'e gönderebilirsiniz. Karardaki hiçbir kişisel bilgi yayımlanmayacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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