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OHAL Komisyonundan Wi-Fi kararı
OHAL Komisyonu ortak hattan kullanılan internette çıkan Bylock'tan dolayı kamu görevinden çıkarılan astsubay için göreve iade kararı verdi.
Astsubay olarak çalışan bir kamu görevlisi, Bylock kullandığı gerekçesiyle, 669 sayılı KHK'yla kamu görevinden çıkarılmıştır.
Cumhuriyet Savcılığının yaptığı araştırmada, Bylock programına ID ekleyenlerin verdikleri isimler ve tüm Bylock içeriği incelediğinde, Bylock'un ihraç edilen kamu görevlisi tarafından değil M.V.K isimli başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığı tespiti yapılmıştır.
Ayrıca, OHAL Komisyonu ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışma yapmış ve şu tespitte
bulunmuştur:
Memurlar.net'in notu: OHAL Komisyon kararlarını bekleyen 100 bin kişi bulunmaktadır. Hakkınızda verilmiş bir komisyon kararı var ise, geride kalanlara yol göstermesi açısından, 0 532 540 0 590 nolu whatsapp numarası üzerinden memurlar.net'e gönderebilirsiniz. Karardaki hiçbir kişisel bilgi yayımlanmayacaktır.
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