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Canlı yayında şoke eden anlar! Trafik kazaları anlatılırken...
Trafik kazalarının konuşulduğu canlı yayın sırasında trafik kazası meydana geldi. İlginç olay NTV canlı yayını sırasında yaşandı
Zincirlikuyu'dan yayın yapan Korhan Varol'un konuğu AK Parti Erzurum milletvekili ve TBMM Ulaştırma Komisyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı, Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarına ilişkin vahim istatistikleri anlattı.
Yağışlı havalarda sürücülerin çok dikkatli olması gerektiğini, kazaların böyle havalarda daha fazla yaşandığını söyleyen Ilıcalı daha sözlerinin tamamlayamadan yayının yapıldığı yerin hemen yanında trafik kazası meydana geldi.
Kazanın yaşanmasının hemen ardından kamera objektifi bir minibüs ile otomobilin karıştığı kaza mahalline döndü.
Canlı yayın sırasında gerçekleşen kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
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