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MEB, yurt dışında görev yapacak öğretmenlerin sınavı için giriş belgesi yayımladı

MEB, yurt dışında görev yapacak öğretmenlerin sınavı için giriş belgesi yayımladı
07 Mayıs 2018 17:46
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MEB, yurt dışında görev yapacak öğretmenlerin sınavı için giriş belgesi yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışında görev yapacak okutman ve öğretmenlerin sınavı için giriş belgesi yayımladı

Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Sınav Yeri Belgesi

Sınav Giriş belgesi için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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