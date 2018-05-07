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MEB, yurt dışında görev yapacak öğretmenlerin sınavı için giriş belgesi yayımladı
MEB, yurt dışında görev yapacak öğretmenlerin sınavı için giriş belgesi yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışında görev yapacak okutman ve öğretmenlerin sınavı için giriş belgesi yayımladı
Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Sınav Yeri Belgesi
Sınav Giriş belgesi için TIKLAYINIZ
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