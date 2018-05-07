|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
20 metre yükseklikten dereye uçtu, burnu bile kanamadan çıktı
Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, 20 metre yükseklikten dereye uçtu. Sürücü, araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak - Ankara karayolu üzerinde meydana geldi.
Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine giden Oktay Baş idaresindeki 59 TU 354 plakalı araç, Ulupınar Petrol yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek 20 metre yükseklikten dereye uçtu.
Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan ve kendi imkanıyla araçtan çıkan sürücü, olay yerine gelen trafik ekiplerine kaza hakkında bilgi verdi.
Bu haber 482 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI