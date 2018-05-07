1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'3 milyon İngiliz turistin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz'

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bu yıl Türkiye'ye 3 milyon İngiliz turistin gelmesini beklediklerini bildirdi
07 Mayıs 2018 17:59
Yazdır
'3 milyon İngiliz turistin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz'

Çeşitli temas ve ziyaretler içinde Antalya'da bulunan Chilcott, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Konuşmasının bir bölümünü Türkçe yapan Chilcott, Ankara Büyükelçisi olarak yaklaşık 4 aydır görev yaptığını belirtti.

İngiliz turistlerin Antalya'yı keşfetmeye başladığına işaret eden Chilcott, "Bu sene İngiltere'den gelen turistler rekor kıracak gibi. Çünkü çok hızlı bir geri dönüş söz konusu. Bu yüzden heyecanlıyız, 3 milyon İngiliz turistin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz." dedi.

Chilcott, İngiliz turistlerin sadece doğa, güzellik ve iyi bir tatil yapmak için Antalya'ya gelmediğini, aynı zamanda güvenli bir şehir olduğu için tercih ettiklerini ifade etti. Büyükelçi Chilcott, kendilerinin de İngilizlerin tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri ve Türkiye'ye daha çok turistin gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

"Antalya çok önemli bir turizm destinasyonu"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Antalya'nın çok önemli bir tatil destinasyonu olduğunu, kendilerinin de birinci önceliklerinin gelen turistlerin güvenli ve huzur içinde tatil yapmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Gelen turistlerden çok memnun olduklarını belirten Karaloğlu, "Türkiye'ye 2016'dan sonra hızlı bir dönüş yapmaları bizi çok mutlu ediyor. İngilizler daha çok Ege sahillerine geliyorlardı, son yıllarda Antalya sahillerine de geliyorlar. Sanırım Antalya'yı tanıdıkça seviyorlar." ifadesini kullandı.

Muhabir: Leyla Ataman Koyuncuoğlu
Anadolu Ajansı
Bu haber 247 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
THY'nin İtalya seferlerine grev engeli
07 Mayıs 2018 19:11		 THY'nin 303. uçuş noktası Krasnodar oldu
07 Mayıs 2018 18:07
Türkiye dünyada bal üretiminde ikinci sıraya yükseldi
07 Mayıs 2018 18:04		 BMC, insansız zırhlı araç için atağa geçti
07 Mayıs 2018 17:06
Seyahat için geçen yıl 35 milyar lira harcandı
07 Mayıs 2018 15:28		 Rekabet Kurulu 'Doğan Medya' kararını açıkladı
07 Mayıs 2018 14:54
Turizmciler Çinli havayolu şirketlerini yakın markaja aldı
07 Mayıs 2018 14:26		 Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
07 Mayıs 2018 11:05
Esnaf ve KOBİ'ye iki yeni destek geliyor
07 Mayıs 2018 08:45		 Dövizde kalanlar milyoner oldu
07 Mayıs 2018 08:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
'Öğretmenleri sözleşmeli yapmazsak tutamayız'
AK Parti'nin anketinde tek başına meclis çoğunluğu sağlanmıyor
Detay Maxinet'e operasyon... Çaycı dahi gözaltında
Akşener ilk vaadini açıkladı
KPSS ve ÖABT başvuruları ne zaman?
Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak
MHP'de 5 milletvekili adaylık başvurusu yapmadı
İYİ Parti standına saldırıda 8 gözaltı
'Gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 lira vereceğiz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
alex ferguson'ın beyin kanaması geçirmesi 1
benzine yine zam yapılması 2
günaydın sözlük 1
moussa sow 2
tff'nin fatih terim'e 9 milyon tl ödemesi 1
Dizilerin sezon ortasında oyuncu değiştirmesi 1
memurlar.net forumundaki eksi butonu 1
sözlüğün karnesi 1
Kıyma bana 3
bim 4
SON İLANLAR
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Engelli İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MEB Devlet Kitabları Engelli İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Konya Hadim SYDV Personel Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam