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Trakya'dan Silikon Vadisi'ne gidecek 3 kişi belirlendi
TRAKYAKA tarafından düzenlenen "Yeni İşim Girişim Programı" kapsamında hazırlanan 30 projeden dereceye giren 3 kişi, ABD'deki Silikon Vadisi'nde staj yapacak
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından "Yeni İşim Girişim Programı" kapsamında Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen törende, finale kalan 8 proje sahibi hazırladıkları eserlerini jüri üyelerine anlattı.
Hazırlanan 30 projeden dereceye giren 3 kişi, ABD'deki Silikon Vadisi'nde staj yapmaya hak kazandı.
Jüri değerlendirmesinin ardından Erdem Hilmi Küçükköse "TR Cari" projesiyle birinci, Bahrü Kırbıyık "Akıllı tarım" projesi ile ikinci, Mücahit Dalyan "Diabi" projesi ile üçüncü seçilerek, ABD'deki Silikon Vadisi'nde staj yapma hakkı elde etti.
TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, törende yaptığı konuşmada, projenin 8 aydır sürdüğünü, 30 girişimcinin bu program kapsamında eğitildiğini ve hazırlanan projelerden 8'inin finallerde yarıştığını söyledi.
Gençlerin fikirlerini projeye dönüştürmeleri istediklerini belirten Şahin, herkesin girişimci olması gerektiğini ifade etti.
Daha önceki yarışmalarda başarılı olan girişimcilerin Silikon Vadisi'ne gittiklerini anımsatan Şahin, "Silikon Vadisi'nde staj gören girişimciler daha sonra projelerini hayata geçirdiler. Bu yıl ilk 3'e giren yarışmacılarımızı da Silikon Vadisi'ne göndereceğiz. Gençlerimiz eğitimlerini görürken, fikirlerini geliştirsinler ve bu fikirlerini projeye döksünler. Biz her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.
Girişimcilerin ABD'den döndükten sonra projelerinin hayata geçirilmesi için gerekli finansmanı kalkınma ajansı olarak karşılayacaklarını bildiren Şahin, tüm projeleri önemsediklerini sözlerine ekledi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu ise üniversite öğrencilerinin girişimci ruhlarının artması gerektiğini anlattı.
Özgün Tiran
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