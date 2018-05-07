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FETÖ'nün stajyer hakim ve savcılardan sorumlu 'imamını' deşifre etti

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 82 sanığın yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi
07 Mayıs 2018 18:13
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FETÖ'nün stajyer hakim ve savcılardan sorumlu 'imamını' deşifre etti

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 82 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile yakınları katıldı.

Duruşmada Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve ÖSYM'nin avukatları da "müşteki" olarak yer aldı.

Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca'nın önceki duruşmalarda alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından tanık beyanlarına geçildi.

Tanık olarak ifadesine başvurulan A.T, davanın sanıklarından Atanur Nalan Kahrıman'ı tanıdığını söyledi. Amasya'da hayvancılık yaptığı sırada Merzifon'da görevli bir polis memurunun kendisini Kahrımanla tanıştırdığını belirten A.T, " Polis bana 'Cemaat üzerinden seni işe koyalım. Hem hayvancılık da yapmazsın.' diyerek hayvanlarımı kendi adamlarına yarı fiyatına sattırdı." dedi.

O dönem Kahrıman'la görüştüğünü ve kendisine dini cemaat olarak hizmet ettiklerini söylediğini aktaran A.T, sanığın örgüt adına para topladığını ve örgüte eleman kazandırdığını beyan etti.

Tanık M.E. de sanıklardan Ömer Çetin ile bir dönem örgütün toplantılarına katıldığını anlattı. Çetin'in Burdur Barosu Başkan Yardımcısı olduğu dönem birlikte aynı sohbet grubunda olduklarını beyan eden M.E. sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ömer Çetin ile 2011'den sonra beraber sohbetlere katılmaya başladık. Sanık, Burdur'dan Bucak ilçesine gelip toplantılara katılıyordu. 2012 yılından 2015 yılının sonuna kadar gelirdi. Bu sohbetler dini içerikliydi. Gülen'in videolarını izlerdik. Bizimle sohbete katılan Salim Hoca adlı kişi ByLock isimli bir program olduğunu, bundan sonra sohbet yerlerini buradan bildireceğini söyledi. 2014 yılı ortalarında Salih Hoca bana ByLock programını yükledi. ByLock grubunda sanık Ömer Çetin de vardı."

Tanık beyanına karşı söz alan Çetin, Burdur Baro Başkan Yardımcısı olarak çalıştığı dönemde ilçelerdeki avukatların bürolarını sohbet amaçlı ziyaret ettiğini, bunların örgütsel toplantılar olmadığını iddia etti.

Tanık G.D de Burdur'un Bucak ilçesinde avukatlık yapmakta olduğunu, davanın sanığı Ömer Çetin'i mesleki ilişkilerinden dolayı tanıdığını ifade etti.

Sanık Ömer Çetin ile 2007- 2016 yılları arasında FETÖ'nün sohbet toplantılarına katıldıklarını beyan eden G.D, şunları anlattı:

"Ben, FETÖ'nün o zamanki ismiyle cemaat yapılanması sohbetlerine katıldım. Bu sohbetlerin bazıları da Ömer Çetin Bey'in bürosunda oldu. Bu sohbetler dini içerikli olurdu. Sohbetlerde, cemaate yakın bir avukatta bulunması gereken meziyetler anlatılırdı."

Tanık A.A da sanık Ömer Çetin ile Burdur'un Bucak ilçesindeki FETÖ'nün sohbetlerinde tanıştığını, sanığın birkaç kez örgüt adına yardım topladığını beyan etti.

Sanık Çetin de tanıkların beyanlarını kabul etmediğini ifade etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Y.K. sanıklardan eski Yargıtay Tetkik Hakimi Ramazan Akyıldız'ın FETÖ'nün stajyer hakim ve savcılardan sorumlu imamı olduğunu belirtti. Y.K, 13. Dönem Adli Yargı Stajı yaptığı sırada FETÖ'nün stajyer hakim ve savcı evlerinde kaldığını, o dönem "Murat" kod adlı sanık Akyıldız'ın kaldığı eve gelip sohbet toplantılarına öncülük ettiğini söyledi.

Tanık E.K. de stajyer hakim olduğu dönemde sanık Ramazan Akyıldız'ın 2013 yılında Adalet Akademisinde ders verdiğini ifade etti. O dönem FETÖ'nün evlerinde kaldığını ve ailevi sorunlarından dolayı akademiye devam edemediğini söyleyen E.K, "Enes' kod adlı benden sorumlu olan abi, 'Keşke ayrılmasaydın, Murat abi ile görüşseydin, o işini çözerdi.' dedi. Ben de Murat'ın kim olduğunu sorunca Ramazan Akyıldız olduğu söyledi." diye konuştu.

E.K, daha sonra örgüt evlerinde kalan kişilerden de Akyıldız'ın örgüt içinde stajyer hakim ve savcılardan sorumlu olduğunu öğrendiğini aktardı.

Tanık beyanlarına karşı söz alan Akyıldız ise tanıkları tanımadığını, iddiaları reddettiğini söyledi.

Beyanların ardından mahkeme heyeti, yarın devam etmek üzere duruşmaya ara verdi.
Anadolu Ajansı
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